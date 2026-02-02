Chance Liga 2025/2026

Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Autor:
  10:43
V minulé sezoně patřil mezi strůjce úspěchu fotbalové Olomouce. Jistě si vybavíte, jak Matěj Mikulenka skóroval ve finále MOL Cupu proti Spartě a nasměroval Sigmu k trofeji a postupu do pohárové Evropy. Jenže v aktuální sezoně je to jiný příběh.
Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce. | foto: ČTK

Ve výskoku je olomoucký Matěj Mikulenka, vpravo se krčí Dodo z Fiorentiny.
Olomoucký Matěj Mikulenka (v bílém) svádí souboj s kapitánem Fiorentiny...
Olomoucký fotbalista Matěj Mikulenka v utkání se Spartou.
Olomoucký Štěpán Langer rozehrává před Pavlem Kadeřábkem ze Sparty standardní...
7 fotografií

Sigma na křídlo, tedy Mikulenkův post, dovedla posily v součtu za více než sto milionů korun. A tak olomoucký odchovanec postrádá větší minutáž. A když už dostal větší šanci se ukázat, a v prosinci nastoupil v lize proti Spartě v základu, o poločase musel střídat kvůli zranění.

I proto se ve fotbalovém zákulisí hlasitě mluví o možném Mikulenkově odchodu z mateřské Sigmy.

Langer nemá místo, jak to vypadá se zraněnými?

Na podzim ze 28 zápasů vůbec nezasáhl jen do tří. Jinak záložník fotbalové Sigmy Štěpán Langer vždy aspoň na chvíli naskočil. Většinu zápasů navíc začínal v základní sestavě. Teď to ovšem vypadá, že se dny 25letého středopolaře v Olomouci blíží ke konci.

Štěpán Langer pod tlakem od Gustava Sangareho.

Langer je dalším odchovancem Sigmy, jenž doplácí na početné a drahé příchody posil. O víkendu v prvním kole jarní části první ligy proti Hradci Králové se už nevešel ani na lavičku. Stejně tak vůbec nezasáhl ani do posledních dvou přátelských zápasů, které Olomouc v lednu odehrála. „Štěpa Langer je zdravý. Jeho nenominace byla jen z důvodu velké konkurence,“ nemlžil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

I proto se řeší, že by Langer mohl odejít na hostování. Zájem o jeho služby má Slovácko, jež bojuje o záchranu.

A co další absence Sigmy z prvního ligového utkání po zimní přestávce? Zimní posila útočník Dembe má problém s kolenem, hrozí mu i předčasný konec sezony. Dlouhodobě zraněný je stále křídelník Filip Uriča. Obránci Jan Král a Tomáš Huk by se tento týden měli zapojit do tréninku, první jmenovaný je návratu blíž.

„Podobně blízko návratu je i Václav Sejk,“ řekl Janotka k další útočné posile Sigmy. Jiná zimní akvizice Fabijan Krivak už podstupuje běžecká cvičení a práci s míčem.

Křídelník Dolžnikov, který chytal formu, si poranil patu a vypadl minimálně na čtyři týdny. Záložník David Tkáč je po operaci tříselné kýly v rekonvalescenci.

Zobrazit více
Sbalit

Zájem hlásí Karviná.

Už v lednu trenér Sigmy Tomáš Janota potvrdil že Mikulenka je žádaným artiklem.

„Nebudu nějak mlžit. Mikulenka sem chce jít, my bychom chtěli, aby přišel, je to přesně takový ten typ hráče, který do tohoto týmu zapadá, věkově, ambicemi a typologií, jaké má silné stránky, které vnímáme,“ řekl trenér Karviné Marek Jarolím v pořadu Kudy běží zajíc.

„Takže by se nám tady líbil a chtěli bychom ho, ale je samozřejmě vázaný Olomoucí, takže uvidíme,“ dodal kouč Karviné.

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Jenže opravdu chce jedenadvacetiletý Mikulenka do Karviné?

„To už je určitě stará informace,“ reagoval Janotka o víkendu. „Osobně jsem s Matějem mluvil. Momentálně je zraněný a to ho určitě netěší. Je zraněný od šestého prosince, od té doby má zdravotní trable. Má teď za sebou tři plnohodnotné tréninky a teprve od pondělí zažívá plnohodnotný týdenní režim. Musí být trpělivý a prokázat své kvality,“ poznamenal olomoucký trenér.

Janotka zároveň ujistil, že Mikulenka figuruje v plánech „nové“ Sigmy. Naší ambicí rozhodně není ho někam pouštět. On ví, že má v kádru svoje místo a je na něm, aby prokázal v nejkratším možném čase, aby se prosadil zase do sestavy,“ řekl Janotka.

„My v něho věříme, nikdo ho nezatracuje. A co se týče té Karviné, tak já mám informace, že je to stará záležitost a je to pro nás vyřešené,“ odmítl trenér další spekulace.

Olomoucký Matěj Mikulenka (v bílém) svádí souboj s kapitánem Fiorentiny Ranierim.

Trenér Sigmy Tomáš Janotka mává fanouškům.

Za začátku zimní přípravy, nicméně Janotka naznačil, že by Mikulenka odejít mohl. „Pro nás není na pořadu dne ho nikam pouštět, anebo jen za takové peníze, které by pro nás byly zajímavé,“ uvedl.

Přestupové okno se v Česku uzavírá dvanáctého února.

Zůstane Mikulenka i po tomto datu hráčem Sigmy?

Vstoupit do diskuse

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

V minulé sezoně patřil mezi strůjce úspěchu fotbalové Olomouce. Jistě si vybavíte, jak Matěj Mikulenka skóroval ve finále MOL Cupu proti Spartě a nasměroval Sigmu k trofeji a postupu do pohárové...

2. února 2026  10:43

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním na Dukle

Jakmile se znovu rozběhla česká fotbalová liga, už je o další zápletku postaráno. Po dvacátém kole se smrskl náskok vedoucí Slavie, která remizovala v Pardubicích 1:1, na pět bodů před druhou...

2. února 2026  9:30

Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na...

2. února 2026  7:30

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

City prohospodařili zápas s Tottenhamem, United rozhodli v závěru. Villa klopýtla

Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.

Manchester City ztratil v anglické lize nadějně rozjetý duel s Tottenhamem, který smazal dvoubrankové manko a vybojoval remízu 2:2. Náskok vedoucího Arsenalu tak narostl na šest bodů. Dramatický duel...

1. února 2026  19:29,  aktualizováno  19:56

Drama s rozuzlením v nastavení. Real proti outsiderovi spasila až Mbappého penalta

Brahim Díaz z Realu Madrid v potyčce s Iliasem Akhomachem z Vallecana.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili 2:1 nad Vallecanem a ve španělské lize vyhráli pošesté za sebou. Zápas s týmem bojujícím o záchranu rozhodl v desáté minutě nastavení Kylian Mbappé, který proměnil...

1. února 2026  16:43,  aktualizováno  18:30

Liberec - Zlín 2:0, domácí načali ligové jaro výhrou a polepšili si v boji o top šestku

Afolabi Soliu se raduje z gólu v utkání se Zlínem.

Liberečtí fotbalisté ve dvacátém kole Chance Ligy zvládli domácí utkání proti Zlínu. Po gólech Soliua a Stránského zvítězili 2:0 a v tabulce se posunuli na páté místo. Zápas přinesl také mnoho...

1. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:57

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.