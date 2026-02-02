Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Sigma na křídlo, tedy Mikulenkův post, dovedla posily v součtu za více než sto milionů korun. A tak olomoucký odchovanec postrádá větší minutáž. A když už dostal větší šanci se ukázat, a v prosinci nastoupil v lize proti Spartě v základu, o poločase musel střídat kvůli zranění.
I proto se ve fotbalovém zákulisí hlasitě mluví o možném Mikulenkově odchodu z mateřské Sigmy.
Langer nemá místo, jak to vypadá se zraněnými?
Na podzim ze 28 zápasů vůbec nezasáhl jen do tří. Jinak záložník fotbalové Sigmy Štěpán Langer vždy aspoň na chvíli naskočil. Většinu zápasů navíc začínal v základní sestavě. Teď to ovšem vypadá, že se dny 25letého středopolaře v Olomouci blíží ke konci.
Langer je dalším odchovancem Sigmy, jenž doplácí na početné a drahé příchody posil. O víkendu v prvním kole jarní části první ligy proti Hradci Králové se už nevešel ani na lavičku. Stejně tak vůbec nezasáhl ani do posledních dvou přátelských zápasů, které Olomouc v lednu odehrála. „Štěpa Langer je zdravý. Jeho nenominace byla jen z důvodu velké konkurence,“ nemlžil trenér Sigmy Tomáš Janotka.
I proto se řeší, že by Langer mohl odejít na hostování. Zájem o jeho služby má Slovácko, jež bojuje o záchranu.
A co další absence Sigmy z prvního ligového utkání po zimní přestávce? Zimní posila útočník Dembe má problém s kolenem, hrozí mu i předčasný konec sezony. Dlouhodobě zraněný je stále křídelník Filip Uriča. Obránci Jan Král a Tomáš Huk by se tento týden měli zapojit do tréninku, první jmenovaný je návratu blíž.
„Podobně blízko návratu je i Václav Sejk,“ řekl Janotka k další útočné posile Sigmy. Jiná zimní akvizice Fabijan Krivak už podstupuje běžecká cvičení a práci s míčem.
Křídelník Dolžnikov, který chytal formu, si poranil patu a vypadl minimálně na čtyři týdny. Záložník David Tkáč je po operaci tříselné kýly v rekonvalescenci.
Zájem hlásí Karviná.
Už v lednu trenér Sigmy Tomáš Janota potvrdil že Mikulenka je žádaným artiklem.
„Nebudu nějak mlžit. Mikulenka sem chce jít, my bychom chtěli, aby přišel, je to přesně takový ten typ hráče, který do tohoto týmu zapadá, věkově, ambicemi a typologií, jaké má silné stránky, které vnímáme,“ řekl trenér Karviné Marek Jarolím v pořadu Kudy běží zajíc.
„Takže by se nám tady líbil a chtěli bychom ho, ale je samozřejmě vázaný Olomoucí, takže uvidíme,“ dodal kouč Karviné.
Jenže opravdu chce jedenadvacetiletý Mikulenka do Karviné?
„To už je určitě stará informace,“ reagoval Janotka o víkendu. „Osobně jsem s Matějem mluvil. Momentálně je zraněný a to ho určitě netěší. Je zraněný od šestého prosince, od té doby má zdravotní trable. Má teď za sebou tři plnohodnotné tréninky a teprve od pondělí zažívá plnohodnotný týdenní režim. Musí být trpělivý a prokázat své kvality,“ poznamenal olomoucký trenér.
Janotka zároveň ujistil, že Mikulenka figuruje v plánech „nové“ Sigmy. Naší ambicí rozhodně není ho někam pouštět. On ví, že má v kádru svoje místo a je na něm, aby prokázal v nejkratším možném čase, aby se prosadil zase do sestavy,“ řekl Janotka.
„My v něho věříme, nikdo ho nezatracuje. A co se týče té Karviné, tak já mám informace, že je to stará záležitost a je to pro nás vyřešené,“ odmítl trenér další spekulace.
Za začátku zimní přípravy, nicméně Janotka naznačil, že by Mikulenka odejít mohl. „Pro nás není na pořadu dne ho nikam pouštět, anebo jen za takové peníze, které by pro nás byly zajímavé,“ uvedl.
Přestupové okno se v Česku uzavírá dvanáctého února.
Zůstane Mikulenka i po tomto datu hráčem Sigmy?