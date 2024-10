Kliment byl zklamaný. Měl jsem zakončit sám, tuší olomoucký Mikulenka

Hanáci nakonec bez vyloučeného Jana Klimenta podlehli klokanům 1:3 „Trojlístek Muritala, Fiala a Mikulenka odváděl v druhém poločase výbornou práci. Větrali obranu soupeře, i díky nim jsme byli v druhé půli lepším týmem, ačkoliv nás bylo o jednoho méně,“ domníval se trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Svému svěřenci neproměněnou šanci za stavu 0:2 vyčetl. „Tohle musí brát na sebe, je sice z úhlu, ale úplně sám před brankářem. Gólmani jsou v takové situaci určitě nervózní. Jako hráč musíte zakončit, ať už mezi nohy, na přední tyč nebo utaženou střelou na zadní,“ vzkázal Janotka Mikulenkovi.

Matěji, souhlasíte se slovy trenéra?

Abych řekl pravdu, v první okamžik mě vůbec nenapadlo vystřelit. Ještě jsem přihrával Fialovi. Až jak celá akce skončila, mi došlo, že jsem tak fakt měl zakončit sám.

I v minulém domácím zápase proti Dukle jste dostal červenou v první desetiminutovce. Co vám blesklo hlavou, když Kliment uviděl kartu?

No, že se naběháme, už je to tady zase (smích). Mrzí nás hodně, že jsme to nedotáhli. Snažili jsme se to otočit, ale nepovedlo se. Příští zápas vyhrajeme.

Přitom jste ani v deseti nebyli horším týmem.

Zápas byl těžký, hráli jsme skoro celý zápas s červenou kartou, takže běžecky to bylo náročné. Myslím, že v druhém poločase jsme Bohemians zmáčkli, bušili jsme do nich. Chyběl tomu vyrovnávací gól. Potom jsme z brejku dostali gól na 3:1 a bylo hotovo. Museli jsme riskovat, zkoušeli jsme, co jenom jde.

Běžecky to bylo náročné, ale zvládli jste to. Stejně jako s Duklou.

Musím říct, že jako tým máme skvělou kondici. Projevilo se to jak na Spartě, tak i v jiných zápasech. Měli jsme náročnou letní přípravu a i teď přes sezonu běháme ve velkých intenzitách. A hřišti to jde vidět.

Trenér Janotka říkal, že i vy můžete nastoupit na pozici hrotového útočníka. Je to pozice, kde byste se rád viděl, nebo vám spíš sedí křídlo, kde nastupujete?

Upřímně, mně je nejlépe na desítce. Ale já jsem rád za každou minut v první lize, takže je mi jedno, kde hraju. Ale kdybych měl říct, kde se cítím nejlépe, pak je to pozice číslo deset.

Jak vypadal Jan Kliment v šatně?

Byl zklamaný. Ve všech zápasech nám pomohl, teďka mu to nevyšlo. Chtěli jsme mu to vrátit, třeba remízou, ale tohle se stává.

Měl jste z hráčů Bohemians pocit, že by Klimenta chtěli nějak vyprovokovat?

Byli rýpaví, ale vůči tomuto musíte být odolní.

V devětašedesáté minutě jste zaznamenal svůj druhý prvoligový gól v kariéře. Tušil jste, že bude platit? Z tribuny to vypadalo jako jasný ofsajd.

Vůbec. I já jsem si celou dobu myslel, že jsem minimálně metr v ofsajdu. Ani jsem neslavil, postavil jsem se před balon a čekal, že Bohemka bude rozehrávat. Naštěstí se tam zapomněl jeden jejich bek, dobře pro nás, teda spíš dobře pro mě.