Mistr nápadů Matějovský se vrátil do základu a pomohl obrat Plzeň

Kouč Jozef Weber měl své důvody, proč kapitána nasazoval do zápasů až v průběhu druhých poločasů.

Na prahu jarní sezony je vše jinak. Bývalý reprezentant nastoupil v premiéře proti Plzni hned od začátku a byl skvělý! Boleslav táhla většinu akcí přes něj a byl z toho fotbal ke koukání.

„Moje role v mužstvu? Je stále stejná. S trenérem jsem domluvený, že mě bude využívat podle potřeby. Jsem připravený být na hřišti, a pokud budu týmu prospěšný jako náhradník, nemám problém zůstat na střídačce,“ řekl Marek Matějovský po střetnutí, v němž pomohl obrat mistrovskou Plzeň.

Že by ale po remíze 1:1 s favoritem nějak nadšeně juchal, to tedy ani náhodou. Spíš ještě spatřoval rezervy.

„Nechci být neskromný, ale měli jsme to rozehrané na vítězství. Kdyby se nám podařilo Plzeň porazit, nemohl by nikdo říct ani slovo. Předvedli jsme dobrý výkon,“ hodnotil Matějovský.

On sám tvrdil muziku. Hlavně v prvním poločase tahal z rukávu báječné myšlenky. Třeba když milimetrovým fikaným obloučkem poslal do sóla Tomáše Přikryla. Ovšem chvále se bránil.

„Důležitější je, aby se dařilo týmu, což se proti Plzni dělo. Za to jsem samozřejmě rád,“ pochvaloval si bývalý mozek Sparty.

Na place vydržel do 84. minuty, kdy ho vystřídal Dominik Mašek, zimní posila z Bohemians.

„Od Marka to bylo výborně odehrané utkání,“ nebránil se pokloně boleslavský kouč Jozef Weber. „Hodně jsme omladili mužstvo, takže ho potřebujeme na hřišti. Doufám, že mu vydrží zdraví, které ho často limituje. Je s námi trenéry na stejné vlně a pomáhá nám s­ přestavbou týmu. Ovlivňuje ho správným směrem a má výbornou formu,“ pověděl Weber.

Boleslav skončila po podzimu na desáté příčce ligové tabulky a ráda by vystoupala výš. K tomu potřebuje pravidelně bodovat. Nyní jede do Teplic, pak má doma Jablonec a vzápětí míří na Slovácko. „Během zimní přípravy jsme podávali střídavé výkony, jednou nám to vyšlo, podruhé to bylo horší. Teď věřím, že jsme na ligu nachystáni dobře,“ uvedl Marek Matějovský, jemuž při souboji s Plzní výrazně zatrnulo při ošklivé srážce spoluhráče Ladislava Takácse s ­protivníkem Lukášem Hejdou.

„Bylo to děsivé. Pět minut jsem to nemohl dostat z hlavy a až potom jsem se dokázal plně koncentrovat na zápas. Věřím, že budou oba kluci rychle v pořádku a že je to nijak zdravotně nepoznamená,“ uvedl Matějovský.