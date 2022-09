Překvapivá posila z Manchesteru United, Sparta přivedla gólmana Kováře

Čekalo se, že fotbalová Sparta v poslední den přestupního období přivede posilu, už méně, že půjde o nového brankáře. Do Česka se z Manchesteru United vrací gólman Matěj Kovář, jednička národního mužstva do 21 let a odchovanec Slovácka.