Hradecký útočník Koubek: Na tohle jsem čekal od začátku kariéry

V Olomouci jej ke gólu vybídl jeho spoluhráč Adam Gabriel, jehož výbornou přihrávku v současnosti jednička hradeckého útoku zakončila s přehledem.

Na tříbodový zisk to ale hradeckému týmu nestačilo, v poslední desetiminutovce o vedení 2:1 přišel. „Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že si odvezeme bod, tak bychom byli spokojení. Vzhledem k průběhu zápasu, kdy jsme do posledních deseti minut vedli, tak nás to dost mrzí,“ netajil hradecký střelec po zápase, v němž se Hradec jednobodovým ziskem udržel mezi týmy, které si v závěru sezony zahrají ve skupině o titul.

Hradec v Olomouci dvakrát vedl, ale stejně jako po Koubkově trefě ve druhém poločase přišel o vedení i v prvním. Body se tak po výsledku 2:2 dělily. „Musíme uznat kvalitu Olomouce, kterou po celý zápas ukazovala. V konečném výsledku tak musíme být spokojení a je zasloužený,“ doplnil útočník.

Zatímco v zápase s Bohemians dvě jasné gólovky nedal, v Olomouci téměř podobnou příležitost proměnil zkušeně. Poté, co dostal do pokutového území milimetrově přesný pas od spoluhráče Gabriela.

Hradečtí fotbalisté se radují z branky proti Olomouci.

„Střetli jsme se s Adamem pohledem, věděli jsme, co máme dělat. Mně se to pak podařilo trefit tak, jak jsem chtěl, a asi tím nejlepším způsobem zakončit,“ popsal Koubek svoji gólovou trefu, kterou nasměroval své mužstvo k bodovému zisku.

Byť nakonec nebyl tříbodový, Koubek ho přijímá, navíc v době, kterou ve své profesionální kariéře zažívá poprvé: „Od začátku kariéry jsem na tohle čekal. Chápu, že je to zapříčiněno shodou okolností, oba naši elitní útočníci jsou zranění, ale já jsem se na tohle připravoval a poprvé v kariéře cítím takovou důvěru a nastupuji pravidelně.“

Hradec i při řadě absencí včetně již zmíněných útočníků dál míří k umístění, které by minimálně napodobilo minulou, nováčkovskou sezonu. „Soupeři nás sice kolikrát přehrávají, ale my máme dobře zvládnout taktickou část hry, každý ví, co má dělat. Možná to vypadá, že nejsme nebezpeční, ale body děláme a to je to nejdůležitější,“ těší útočníka, „máme nějaký kádrový stav, ale máme všichni také stejný cíl, a to je hrát v příští sezoně na novém stadionu ligu.