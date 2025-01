Další slávista do Anglie. Jurásek podepsal s druholigovým Norwichem

Aktualizujeme 17:09

Z fotbalové Slavie odchází další mladý reprezentant do Anglie. Jedenadvacetiletý útočník Matěj Jurásek přestupuje do druholigového Norwiche, s nímž podepsal smlouvu do léta 2030 a při představování si oblékl dres s číslem deset. Transfer potvrdily oba kluby. Anglický klub zaplatí sedm milionů eur, v přepočtu asi 180 milionů korun.