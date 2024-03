Prostě to tam nakvéroval. Jurásek zaujal, kouč mírnil ovace: Tohle nesmí slyšet!

Do půle bylo de facto hotovo a duel v Edenu se jen dohrával. Konečný výsledek: 4:0 pro Slavii.

„Čtyři měsíce jsem v lize nenastoupil, takže jsem rád, že se mi to takhle povedlo,“ vykládal dvacetiletý fotbalista v televizním rozhovoru a v rukou držel plaketu pro muže utkání.

Na slovo je skoupý, v rozhovorech se nevyžívá. Zato na hřišti se dokáže rozparádit. Když chce, dopředu nemá v ligových zápasech konkurenci.

„Jenže právě tohle potřebuje slyšet ze všeho nejméně. Že nemá konkurenci...“ začal Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci jednu ze svých odpovědí.

Sám Juráska často chválí a vyzdvihuje.

Říkává o něm, že je „nečeský“, úplně jiný než fotbalisté v tuzemsku. Vyniká technikou, rychlostí i lehkostí. Hraje elegantně, má drajv. A taky dost sebevědomí.

„My ho potřebujeme udržet v tom zdravém sebevědomí a správném rozpoložení. Pak se může dotknout velké kariéry,“ ví Trpišovský. „Pořád u něj vidím rozdíly v zápasech doma a venku, ale celkově mám pocit, že vyspěl. Zranění ho v posledních měsících hodně přibrzdila.“

Vždyť Jurásek hrál naposledy v lize v základní sestavě 16. září v Pardubicích (1:0), v soutěžním utkání naskočil od začátku ještě pár dnů nato v poháru v Kroměříži (2:0). Dál jen střídal, než ho zkraje listopadu ve vzájemném utkání s Plzní (1:2) v Edenu zranil hostující stoper Dweh.

S pochroumaným kotníkem se Jurásek potýkal až do konce roku, na konci zimní přípravy zase začaly jeho svalové problémy.

„V pořádném tréninku je týden,“ upřesnil Trpišovský. Juráska nasadil i minulý víkend do derby, ale to bylo jen na tři minuty. Ve čtvrtek večer na San Siru proti AC Milán zůstal jen na lavici.

„Proti Teplicím zvládl přes šedesát minut, což je aktuálně jeho maximum. Bavili jsme se už o přestávce, že ho stáhneme. Před zápasem jsme přemýšleli, zda ho vůbec nasadit od začátku, ale chtěli mít na hřišti kluky s dobrou střelou zpoza vápna, což se ukázalo jako správný záměr,“ hodnotil Trpišovský.

Dvě dalekonosné střely Juráska v závěru prvního poločasu nakonec opravdu zlomily teplický odpor.

38. minuta: o zpětné přihrávce od Vlčka, který na pravé straně jen tak tak udržel míč na hrací ploše, si tělem odstavil bránícího Trubače a z hranice pokutového území zakroutil levačkou do brány nádhernou střelu.

„Hned jsem byl smířený, že vymete šibenici,“ prohodil hostující kouč Zdenko Frťala.

A pak ještě 42. minuta: po rohu Masopusta brankář Ludha vyrazil míč jen k Wallemovi, který ho připravil proti noze opět Juráskovi. Místo technické rány volil domácí mladík razanci. Parádní projektil rovnou k tyči.

„Tou druhou střelou mě hodně potěšil, protože byla z jiné pozice, než obvykle dává góly. V noze má dynamit, jen musí být občas přesnější,“ poznamenal Trpišovský.

Jurásek dostal míč do sítě ještě jednou, ale rozhodčí mu před tím správně odpískal útočný faul na hostujícího stopera Chaloupka.

„Fyzicky to nebylo nejlepší, ale jinak se mi hrálo dobře, protože mě obránce Teplic tolik nedostupovali,“ hodnotil Jurásek svůj výkon. „Trenéři říkali, ať se hlavně dostávám co nejčastěji k balonu, to se povedlo.“

Ve svém pětatřicátém ligovém startu vstřelil Jurásek devátý a desátý gól. Už počtvrté se přitom trefil dvakrát v jediném utkání, což je unikát.

Opakovaně to zvládl proti Baníku, jednou proti Jablonci a nyní s Teplicemi „Snad oblíbených týmů bude přibývat,“ vysekl se stručností sobě vlastní. Ostatně ani o blížící odvětě osmifinále Evropské ligy proti AC Milán se příliš nerozpovídal.

„Výhra nad Teplicemi nám všem prospěla,“ věří.

Dostane vlastně vůbec ve čtvrtek šanci?

„Může nám přinést rozdílovost, uvidíme, jestli hned od začátku,“ řekl Trpišovský. „Hrál by na Thea Hernándeze, potřeba bude i práce do defenzivy. Chtěli jsme si ho proti Teplicím otestovat, zjistit, co zvládne a vydrží.“

A třeba ho pak proti italským gigantům použít jako tajný trumf. Slavia bude dohánět manko 2:4.