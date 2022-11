Neurazil se, postavil si hlavu. Jurásek a cesta ke gólům: Můj nejlepší večer

Tu opojnou chvíli už jednou prožil - a není to zas tak dávno. Fanoušci vyvolávali jeho jméno a on v hloučku spoluhráčů jásal po svém prvním ligovém gólu. Až později Matěj Jurásek, devatenáctiletý talent fotbalové Slavie, zjistil, že jeho střelu na cestě do teplické sítě tečoval Stanislav Tecl a on si bude muset na svůj velký den ještě počkat. Přišel v neděli proti Baníku.