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Složitá zkouška pro exslávistu. Jurásek už je sparťanem, na Letnou přichází hostovat

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  19:04
Matěj Jurásek, nová posila sparťanských fotbalistů.

Matěj Jurásek, nová posila sparťanských fotbalistů. | foto: AC Sparta Praha

Matěj Jurásek ze Slavie smutní po zahozené šanci.
Slávistický křídelník Matěj Jurásek vede míč mezi hráči Fenerbahce.
Matěj Jurásek ze Slavie se snaží obehrát Daniela Kozmu z Dukly.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vlevo) a jeho spoluhráč Matěj Jurásek se...
19 fotografií
Mohl si vůbec vybrat náročnější zkoušku? Čerstvě ze svého účtu na Instagramu smazal všechny příspěvky, které ho spojují se Slavií. Také to není tak dávno, co s kuklou na hlavě a světlicí v ruce oslavoval vítězství pod Tribunou Sever a prozpěvoval chorál, který uráží Spartu. Teď se dvaadvacetiletý fotbalista Matěj Jurásek právě do dresu největšího rivala převléká.

Překvapení? Jednoznačně. Takhle třaskavý přesun tady dlouho nebyl.

Možná, když Jan Kuchta před čtyřmi lety po návratu z Ruska zaklepal na Letné, a ne v Edenu. Nebo když Tomáš Chorý vyměnil Plzeň za Slavii. Teď tuze náročná zkouška čeká Juráska.

Ani jedna strana nemá v posledních hodinách nejklidnější spaní.

Můžete se divit Spartě, která se pouští do velkého rizika vůči vlastním fanouškům a po odchodu svého kapitána přivádí někdejšího rivala. A stejně tak Juráskovi, který se ještě nedávno prezentoval jako zarytý slávista, a teď proti sobě může docela snadno poštvat oba tábory zároveň.

I proto ho na Letné čeká velice složitý úkol.

Matěj Jurásek a Adam Hložek (zády) na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v Norsku v roce 2024.

Je dostatečně silný v hlavě, aby přicházející tlak ustál? Na jedné straně nelibost slávistických fanoušků, kteří jeho krok odsuzují. Na té druhé čekají netrpěliví sparťané, kteří budou mít na bývalého rivala dvakrát větší nároky. A nedají mu žádný čas na otrkání.

Navíc už za dva týdny se liga na Letné dočká prvního pražského derby...

To teď dostane o jeden pikantní příběh navíc.

„Matěje velmi dobře známe a byli jsme s ním v kontaktu už v předchozích přestupových obdobích,“ řekl o nové posile sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Ve svých dvaadvaceti letech má spoustu zkušeností včetně reprezentace a Norwiche. Počítali jsme s tím, že pokud odejde Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii a schopnosti v situacích jeden na jednoho do našeho stylu okamžitě zapadne,“ doplnil.

Krajní záložník Jurásek přichází jen pár dní po odchodu kapitána Haraslína do Saúdské Arábie. Zná ligu, umí být produktivní, ale občas bývá liknavý na bránění, což mu nejednou vyčítali trenéři v Edenu.

I kvůli tomu se ve Slavii nikdy pořádně neprosadil, ač talentem i technickými dovednostmi spoluhráče často převyšoval. I proto se oběma stranám ulevilo, když Jurásek za sedm milionů eur (zhruba 170 milionů korun) putoval před rokem a půl do anglického druholigového Norwiche. Tam dostal špílmachrovské číslo deset, jenže ve fyzicky náročné soutěži neobstál, navíc ho trápila zranění. Od zimy odehrál jen 21 utkání a ztratil místo v národním týmu, kam ho na jaře 2024 vytáhl Ivan Hašek.

Kariéru chce nyní restartovat ve Spartě, která ho bere na roční hostování s opcí.

„Nebojí se na sebe vzít zodpovědnost v poslední třetině hřiště, kde je nepředvídatelný, a umí zároveň měnit tempo hry. Stejně jako Adamu Karabcovi mu navzdory menšímu hernímu vytížení pomohlo zahraniční angažmá. Vyspěl v něm herně i fyzicky. Věříme, že je to hráč, který bude dále růst a pomůže nám vyhrávat,“ doplnil Rosický.

Jurásek je karvinským odchovancem, který od roku 2018 působil ve slávistické akademii. Následovala hostování ve Vlašimi či Karviné, než se v létě 2022 připojil k prvnímu týmu. Za Slavii odehrál dohromady 91 zápasů, během kterých vstřelil 17 gólů a přidal 15 asistencí, dostal se i do nominace na Euro 2024.

Jenže poté se začal pomalu vytrácet.

„Jsem mladý, potřebuju hrát, sbírat minuty a neustále se posouvat. Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu,“ říkal tehdy hráč, kterého slávistický kouč Jindřich Trpišovský nejednou označil za „nečeský typ“.

„Občas mívá momenty, kdy není moc vidět, ale pak udělá dvě tři super individuální věci. To je něco, co po něm hodně chceme změnit,“ vyjmenovával trenér ještě před třemi lety. Povede se to Spartě?

Matěj Jurásek, nová posila sparťanských fotbalistů.
Matěj Jurásek ze Slavie smutní po zahozené šanci.
Slávistický křídelník Matěj Jurásek vede míč mezi hráči Fenerbahce.
Matěj Jurásek ze Slavie se snaží obehrát Daniela Kozmu z Dukly.
19 fotografií

Když ho v zimě 2024 experti v žebříčku hráčů ročníku 2003 posadili na třetí místo za Judea Bellinghama z Realu Madrid a Johana Bakayoka (dnes v Lipsku), vypadalo to, že má před sebou velice slibnou kariéru.

„Chci být rozdílový hráč, neschovávat se. Vždycky jdu na hřiště s tím, že dám gól,“ líčil před dvěma lety v rozhovoru ještě na slávistickém zimním soustředění v Lagosu.

„Bez ohledu na to, jestli jde o přátelák, nebo o derby proti Spartě.“

Ze slovíčka proti se rázem stává předložka za.

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3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
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