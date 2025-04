Během hodiny a půl dlouhého rozhovoru pro klubovou televizi hovořil otevřeně o všem, co během posledních měsíců prožíval.

„Tlustou čáru za vším můžu udělat až ve chvíli, kdy budou i všechny další výsledky opakovaně dobré,“ tvrdí Hybš. „Teď mám od doktorů zelenou k tomu, abych se vrátil do normálního života i do sportu.“

Do léta chce být fit, aby naplno vletěl do přípravy.

„Léčba ze mě vypálila všechno, takže musím jít postupně a být hlavně trpělivý. A kdyby se mi ještě během jara povedlo na minutku nastoupit, byl bych moc vděčný,“ líčil upřímně.

Brzy to bude půl roku, co se v lize objevil naposledy. V neděli 20. října 2024 zvládl 90 minut proti Mladé Boleslavi (2:2), byť už tehdy tušil problémy.

„Možná týden nebo dva jsem cítil určitý nekomfort. Nevěděl jsem, o co jde, ale tenkrát jsem si u našich fyzioterapeutů před zápasem dokonce vyžádal něco na bolest, což normálně nedělám. Neřekl jsem důvod, nechával jsem si to pro sebe. Prostě jsem si vzal prášek a odehrál utkání,“ popisoval.

Matěj Hybš narozen 3. ledna 1993 Sparťanský odchovanec má za sebou angažmá v Jihlavě, Jablonci, Liberci, Teplicích či v Plzni, odkud v létě 2023 přestoupil do Bohemians. Se Spartou má double ze sezony 2013/14 a mistrem se stal také v ročníku 2021/22 s Plzní, byť v zimě odešel do polské Termaliky, což bylo jeho jediné zahraniční angažmá. V české lize si zatím připsal 232 startů, je také bývalým mládežnickým reprezentantem, s jedenadvacítkou si zahrál na domácím Euru.

Co bylo dál?

Hybš přiznává, že k tomu, aby si došel k lékaři, ho popostrčilo i rozhodnutí trenéra, který dal týmu dvoudenní volno.

„Kdyby to neudělal, nevím, jestli bych si tehdy k doktorovi vůbec došel,“ přemítá. „S kamarády z týmu jsme měli domluvený golf. A ty potíže mě zase nelimitovaly tolik, abych to oželel. Asi by záleželo, jak moc by se můj stav zhoršil – a on by se časem zhoršil.“

Jen díky tomu, že se Hybš rozhodl zvednout telefon, se na všechno přišlo ještě včas.

„Na dvou poliklinikách mě odmítli, že nemají místo. Ale během hodiny mě vzali na soukromou kliniku na Hradčanech, kde mě vyšetřili. Myslel jsem si, že odejdu s práškem, jenže oni mě poslali rovnou do Vojenské nemocnice. Okamžitě jsem byl braný jako akutní případ a hned mě operovali.“

Což byl šok pro Hybše i jeho nejbližší.

Rakovina varlat je nejčastější nádorové onemocnění mužů ve věku od 20 do 40 let a v Česku je každoročně diagnostikováno okolo 500 nových případů. Šance na vyléčení je při včasném záchytu naštěstí vysoká: až 96 procent.

„Jsou to choulostivá místa a někdo se může stydět říct si o pomoc, ale pokud cítíte větší či menší problém, nebojte se dojít si na preventivní kontrolu. Nemá cenu si hrát na hrdinu, protože nevíte dne ani hodiny,“ přesvědčuje.

Tohle všechno byl však teprve začátek.

Hybšovi operace nestačila, musel na chemoterapie.

„Upnul jsem se k tomu, že jeden cyklus bude stačit. V mém případě to bylo pět dnů v nemocnici, každý den mi kapali sedm až osm hodin různé ňamky, jak jsem tomu říkal. Nepídil jsem se po tom, co to je a není. Věřil jsem doktorům. Ani informace na internetu jsem si nezjišťoval, protože bych se mohl dočíst cokoli. Vnímal jsem věci jen z nemocnice a od lidí, kteří si tím prošli,“ popisuje.

Tehdy mu vypadaly všechny vlasy. Na Instagramu sdílel fotografii se synem Eliotem, který mu k narozeninám nakreslil obrázek. „Ta největší motivace,“ připsal z nemocnice.

Na veřejnost poprvé probublaly konkrétní informace o tom, co vlastně Hybšovi je. „Do té doby jsem si to chtěl prožít sám. Jen v kruhu nejbližších. Pouze trenér a jeden můj spoluhráč věděli, co přesně se děje,“ zmiňuje odchovanec Sparty.

„Horší bylo, když ani první cyklus chemoterapií úplně nezabral,“ vzpomíná Hybš. „Dozvěděl jsem se to v den, kdy jsme měli jet k našim na Vánoce. Malovali jsme si, jak to oslavíme a všechno bude dobré. Místo toho jsme přijeli a nevěděli, co říct. Bylo to těžké. Hlavně pro ně.“

A pro něj?

Rakovinu léčil i Matěj Šín V polovině května 2022 odehrál přes dvacet minut v závěrečném ligovém kole v Plzni, která přebírala trofej za titul. O dva týdny později Matěj Šín oslavil osmnáctiny a vzápětí musel kariéru přerušit. „Jedno varle jsem měl snad šestkrát větší než druhé,“ vzpomínal později. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu, podstoupil operaci i následné chemoterapie. „Do žádné deprese jsem nepropadal Spíš jsem myslel na to, jak rychle to budu mít za sebou, za jakou dobu se vrátím, a jestli bude mít léčba nějaké následky. Nebylo těžké najít sílu k boji.“ Po čtyřech měsících začal s týmem lehce trénovat. Postupně zátěž zvyšoval, zvládl zimní přípravu a 29. ledna v prvním jarním kole nastoupil na minutu proti Zlínu. Po dalších třech zápasech už byl v základní sestavě. V současnosti je jedenadvacetiletý ofenzivní záložník oporou Baníku, členem národního mužstva a naposledy ve víkendovém šlágru proti Spartě (1:1) skóroval.

„Nejhorší byla nejistota. Věděl jsem, že tělo na další cykly připravím, ale zklidnit palici, která už byla nastavená jinak, bylo strašně náročné,“ pokračuje Hybš a vrací se ke stavům, které v průběhu léčby zažíval: „Nepil jsem, nejedl, byl jsem bez energie. Dny ubíhaly strašně pomalu, ležíš a nedokážeš si podat skleničku, protože nemáš sílu.“

Jaké štěstí, že teď ji zase má.

„Díky rodině i nejbližším,“ kývne. „Ale poděkovat bych chtěl i dalším lidem, kteří při mně stáli a podporovali. Například trenéru Veselému, s nímž jsem byl celou dobu v kontaktu, několikrát mi volal a ptal se, jak se cítím.“

Jak tedy?

„Málokdo si dovede představit, jaký mi spadl kámen ze srdce. Když jsem slyšel od doktorů dobré zprávy, byla to obrovská úleva. Zároveň však nechci skákat hlavou do stropu a zůstávám nohama na zemi,“ zopakuje během rozhovoru hned několikrát.

Zůstává opatrný, ale taky pozitivně naladěný.

„Viděl jsem video z mého prvního tréninku po nemoci. Nemám vlasy, vousy ani obočí, ale vypadám strašně spokojeně,“ zdůrazňuje.

Konečně je zase na hřišti, v kabině a mezi svými. „V době, kdy jsem byl mimo, jsem klukům posílal videovzkazy před každým zápasem. Právě tehdy vznikla moje nová přezdívka Lord Voldemort, která mi už možná zůstane,“ culí se.

Ano, i humor mu pomohl překonat kritické období. A co bude dál?

„Věřím, že se co nejdřív ukážu zpátky na hřišti a vrátím Bohemce důvěru,“ těší se. „Klub za mnou stál v nejtěžších chvílích a já bych mu to rád splatil nějakým společným úspěchem.“