Chceme být v šestce Hadaš o ambicích, akademii Sigmy, konkurenci i reprezentaci

Forma vyslala šikovného beka až do reprezentační jedenadvacítky, kde před dvěma týdny odehrál dva zápasy a pomohl lvíčatům k postupu do baráže o mistrovství Evropy. V něm nastoupí výběr trenéra Suchopárka v listopadu proti Belgii.

„Ze soupeřů, kteří byli na výběr, má Belgie určitě největší individuální kvalitu. Ale uplynulý sraz jsme odehráli dobře, i výsledkově, takže určitě nepojedeme nastavení tak, že bychom to nezvládli. Pokud se chceme podívat na Euro, musíme porážet i tyhle týmy,“ přemítá Hadaš v rozhovoru pro iDNES.cz.

Byly to pro vás první starty za národní jedenadvacítku. Oba kvalifikační duely jste odehrál celé, co to pro vás znamená?

Byl jsem strašně rád, když přišla nominace. Celé to ještě okořenil ten fakt, že jsme skutečně ty zápasy zvládli a vybojovali baráž. Pro tuhle chvíli jsem pracoval dlouho, byla to jedna z mých met, které jsem chtěl v mojí kariéře dosáhnout. A jsem rád, že se to povedlo, ale teď musím makat dál, sbírat zkušenosti a plnit si sny a cíle, které si stanovím.

Počítal jste s pozvánkou? Protože na zářijovém repre srazu jste ještě kopal za dvacítku, čili o kategorii níž.

Už ve dvacítce jsem komunikoval s trenérem Šustrem, který mi říkal, že se o mně baví s panem Suchopárkem a že mě chce vidět ještě párkrát v lize i na mezinárodní úrovni. Takže jsem v září jel s dvacítkou, hráli jsme proti Itálii a Turecku a pak jsem jen doufal, že moje výkony přesvědčí pana Suchopárka, aby mě v říjnu vzal na sraz jedenadvacítky. A povedlo se. Doufám, že jsem nějaká očekávání splnil. A teď záleží jenom na mně, jak budu hrát v následujícím měsíci, abych si zasloužil i pozvánku na dvojzápas s Belgií.

Jak byste popsal atmosféru na reprezentačním srazu? Ten zářijový, ještě bez vaší účasti, totiž končil ostudným debaklem 0:5 v Dánsku.

Musím říct, že hned od příjezdu jsem se cítil dobře a uvolněně. Všichni kluci mě vzali mezi sebe, většina hráčů je ročník 2003, čili kluky znám z nižších reprezentačních kategorií. Já si myslím, že si to sedlo. Hned první den jsme měli týmovou večeři, kde jsme byli jenom hráči. Byl to takový teambuilding, to nám pomohlo. Sedli jsme si a řekli jsme si, co potřebujeme dělat a co chceme splnit. Od té chvíle nikdo zápas s Dánskem neřešil. Soustředili jsme se pouze na střetnutí s Walesem a Litvou. Navíc nám Litva pomohla, když porazila Island, rázem to bylo v našich rukách. No a hlavně klíčová byla výhra ve Walesu. Nebylo to lehké, a kdybychom tam nevyhráli, šance nejsou žádné.

Zpět do Olomouce. Od začátku sezony jste se ustálil na pravém kraji obrany. Očekával jste před sezonou větší roli v áčku, když tým převzal trenér Janotka, který vás v minulém roce vedl v béčku Sigmy?

Doufal jsem, že by si mě mohl vytáhnout, neboť v béčku se nám týmově dařilo, i individuálně si myslím, že to bylo ode mě dobré. Za příležitost jsem rád. Musím zaklepat, celou přípravu mi drželo zdraví, což byl důležitý aspekt. Snažil jsem se dělat maximum pro to, abych trenéra přesvědčil, že na to mám. Myslím si, že určitě mám ve svojí hře mouchy, snažím se na nich pracovat a odstranit je. Na pravém beku máme velkou konkurenci, je tam Juraj Chvátal, Filip Slavíček, v béčku Vojta Křišťál… Určitě nesmím usnout na vavřínech.

Olomoučtí Matěj Mikulenka (vlevo) a Matěj Hadaš bojují s Lukášem Čmelíkem z Hradce.

Asi si nástup trenéra Janotky do funkce musíte v kabině pochvalovat. Zejména ta část týmu, která pod ním loni hrála, což?

Je velká výhoda, že se takhle všichni známe. Jak mezi sebou v kabině, tak i s trenérem. Víme, co po nás chce, svůj styl hry nezměnil, akorát jsme se posunuli o level výš. Je to určitě náročnější, těžší, soupeři mají větší kvalitu, více se tlačí na výsledky, týmy jsou taktičtější, ale určitě nám pomáhá to, že nás teď tady hraje víc z loňského béčka. Jsme mladý tým, musíme se pořád hodně učit, ale myslím si, že si hodně rozumíme, což je výhoda. V kabině nebo na hřišti jsme na sebe zvyklí, stejně tak i na trenéra. Máme dobrý mix hráčů, v kabině máme borce, kteří jsou zkušenější, což je třeba.

Myslíte si, že kdyby trenérská výměna neproběhla, možná byste pořádně ani šanci v áčku Sigmy nedostal?

To nevím, to nedokážu říct. Každý trenér je jiný, každý sází na jiné hráče. Na nás teď je, abychom důvěru splatili výkony na hřišti.

Což se víceméně daří. Po jedenácti kolech jste pátí, za sebou máte i výhru na Spartě.

Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že vyhrajeme na Letné, asi si budeme klepat na čelo. Ale pozor, ambice máme, všichni se chceme umístit co nejvýše. Já si myslím, že do šestky bychom se měli určitě chtít dostat. Ale hlavně teď se ukáže, čeká nás souboj s Jabloncem, to bude dobrá zkouška. Stejně i zápas v Hradci byl těžký, jsou to týmy, které mají podobné ambice jako my. Naše je taková, že se chceme dostat do šestky.

Dovedl byste jmenovat nějaké důvody, které stojí za povedeným vstupem do sezony?

Myslím si, že to bude určitě poctivou hrou. Snažíme se prostě být na hřišti nepříjemní, každého soupeře dostat pod tlak, presovat je. Na tom si zakládáme. Zápas v Hradci se nám sice moc nevyvedl, ale jinak si myslím, že jsme odehráli dobré zápasy, a věřím, že se budeme týden co týden zlepšovat.

Sigma se také vyznačuje velkým množstvím naběhaných kilometrů. Váš spoluhráč Mikulenka nedávno prohlásil, že v přípravě i na trénincích běháte ve velkých intenzitách.

Abych pravdu řekl, na běhy v létě nevzpomínám rád (směje se). To byly kilometry tam, kilometry tady, pak jsme byli na Svatém Kopečku běhat kopce. Nebylo to vůbec nic lehkého, ale musím uznat, že když si člověk vzpomene na to, co tehdy zažil, je mu na hřišti lehčeji a těží z toho. Určitě máme hru postavenou na kondici, moderní fotbal k tomu spěje. Musíte být naběhaný, musíte na tom být fyzicky dobře, zvlášť v české lize, která je fyzicky i silově náročná.

Naopak trenér Janotka občas týmu vytýkal nedostatek zkušeností a menší vyzrálost.

S tím se asi dá souhlasit, a to právě my mladí musíme přebít tím běháním a pílí. Když budeme draví, zkušenosti dřív nebo později přijdou.

Nevnímáte, že díky tomu, že v Olomouci probíhá jistá generační obměna kádru, je očekávání na výsledky, a s tím spojený tlak, menší?

Výsledky jsou pořád priorita. Jak jsem říkal, Sigma by vždy měla mít ambice hrát vysoko, jelikož tady byly dobré generace, které uhrávaly top výsledky. Pár roků dozadu se tady hrálo předkolo Evropské ligy, takže já si myslím, že ambice by měly být pořád stejné, ačkoliv je tým proměněný a hodně z nás sbírá větší zkušenosti. Jak jsem říkal, pořád máme v šatně spoustu zkušených borců. Nedokážu úplně říct, jestli je tlak menší, nebo větší.

Celou kariéru jste procházel olomouckou akademií. B tým loni skončil druhý ve druhé lize, devatenáctka vede celostátní dorosteneckou ligu, mladší dorost je o bod třetí za Slavií a Spartou. Čím to je, že má klubová akademie takové renomé a výsledky, navzdory tomu, že v blízkosti je i Ostrava nebo Brno?

Já osobně měl výtečné trenéry vlastně ve všech kategoriích. Nás, ročník 2003, vedl pan Nepožitek třeba čtyři pět let. A i když jsme odmala jezdili na turnaje, vrývali do nás trenéři vítěznou mentalitu. Na každém turnaji, na každém zápase, který jsem za mládež Sigmy odehrál, jsem chtěl vždycky vyhrát. My jsme de facto museli vyhrávat, očekávalo se to od nás, nějaký tlak samozřejmě cítíte, ale teď to třeba člověku tak nepřijde, protože to zažívá od malička. Všechny věkové kategorie mají ambice hrát ve svých ligách nahoře, tím pádem do mužského fotbalu přenáší vítězné typy, což je důležité. To je asi pár důvodů, proč je tady akademie tak dobrá.

Z pohledu hráče, jak moc tomu napomáhá i účast B týmu v druhé lize?

Já myslím, že hodně. Ještě jsem zažil působení ve třetí lize, vlastně jsme druhou ligu vykopali před dvěma lety. Je pravda, že teď to fakt moc nezávidím klukům, kteří jdou z dorostu přímo do druhé ligy, je to zkouška ohněm, strašně náročné a člověk musí být psychicky odolný, aby to ustál. Ale zase pokud chce uspět v první lize, tak je druhá liga výborný mezistupeň. Mluvím z vlastní zkušenosti, sám jsem si musel svoji pozici vybojovat a leckdy jsme zažili i těžké porážky. Neexistují lehcí soupeři, jsem rád, že jsem druhou ligou prošel. Vzpomínám si na mač v Příbrami, dostali jsme pětku, Wágner nám dal hattrick. To byla velká lekce. Ale tím se nesmíte dlouho zaobírat.