Soupeř ukázal, jak je kvalitní a produktivní, přiznal ostravský Chaluš

Proč se Baníku proti nejlepším mužstvům v lize nedaří?

Doma s Hradcem, s Jabloncem, v poháru s Kodaní, všechno to byly těžké zápasy a zvládli jsme je.

Tak čím to, že s Plzní si Ostravští neporadili, když všech šest předešlých domácích duelů této sezony vyhráli?

Ukázala, jak je kvalitní, jak je produktivní. Nehráli jsme nějak špatně, akorát když uděláte chybu v jiném zápase, soupeř ji nepotrestá. S Plzní ani chybovat nemusíte a využije příležitosti, které si vytvoří.

Byl zásadní gól hostů už v páté minutě?

Pořád jsme ještě měli nějakých osmdesát pět minut před sebou, ale zásadní to bylo. Věděli jsme, že musíme do utkání dobře vstoupit, že Plzeň je dobrá v tom, že dokáže vyhrát o gól, ale nepoložilo nás to, furt jsme se tlačili dopředu, furt tam byly šance. Akorát jsme nic z toho neproměnili. Když Plzeň byla ve vápně, byl z toho většinou gól.

Momentka před přímým kopem.

Co se stalo, že vám Adu utekl?

Nějak jsme zaváhali a dostal se přede mne. A tím, že to byl začátek zápasu, myslel jsem akorát na to, abych neudělal nějakou hovadinu, abych nedostal červenou kartu. Dal si jeden, možná dva doteky a hned střílel. Bohužel to byl gól.

Dvě situace sudí dlouho s pomocí videa zkoumali. Jeden gól Plzně kvůli ofsajdu neplatil, ten třetí ano. Byl jste si u některé z těch akcí jistý, že gól nebude?

Upřímně... Je těžké být si něčím jistý, když pak vidíte nějaké záběry v televizi. Trvalo to ale hrozně dlouho, což je pro všechny náročné. Věřme, že je to pro dobro fotbalu.