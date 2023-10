Každým zápasem jsme vyspělejší, říká liberecký stoper Chaluš

„Utkání bylo hodně těžké a soubojové. I když jsme v prvním poločase byli více nebezpeční a ve druhé půli jsme také měli několik šancí, tak domácí zase sice hrozili z centrů, které byly také nebezpečné. Myslím, že remíza byla spravedlivá.“

Zápas ovšem nezačal pro Slovan dobře a po sérii chyb šlo Slovácko díky Petrželovi už v 10. minutě do vedení. „Je vidět, že každým zápasem jsme vyspělejší a snažíme se pracovat s tím, že ať je stav jakýkoliv, tak to chceme nějak zvládnout. I po tom rychlém gólu jsme všichni do jednoho věřili, že se zápasem můžeme ještě něco udělat,“ řekl Chaluš.

To se hostům povedlo a už po šesti minutách srovnali. Po pěkné kombinaci na pravém křídle a centru Ghaliho hlavičkoval zblízka Preisler, gólman Fryšták stačil míč vyrazit, ale pohotový Tupta ho šťastně ramenem poslal do sítě. Slovenský útočník se trefil počtvrté v této prvoligové sezoně a je nejlepším střelcem Slovanu.

Liberečtí si tak po nedávné sérii bez výhry připsali do tabulky v zápasech s kvalitními soky cenné čtyři body a vzrůstající formu mohou potvrdit už tuto středu, kdy v osmifinále MOL Cupu hostí U Nisy od 16.30 Mladou Boleslav.