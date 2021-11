Soupeře jsem loktem neudeřil, hájí se liberecký obránce Chaluš

Slovan Liberec v letošní ligové sezoně poprvé zvítězil třikrát v řadě. Všechny tři góly utkání 14. kola s Bohemians padly U Nisy až ve druhém poločase, skóre otevřel domácí stoper Matěj Chaluš.



Po rohovém kopu se k němu dostal balon, který zblízka dopravil za brankovou čáru. Přitom se srazil s brankářem Bačkovským a situace se nekonečné čtyři minuty posuzovala na videu. Rozhodčí Radina nakonec ukázal na střed hřiště: 1:0 pro Liberec.



„V náběhu jsem si dal dotek a bylo to mezi mnou a Hugem (Janem Bačkovským). Skočil jsem tam, věděl jsem, že mám k míči blíž a naštěstí jsem ho zvládl posunout těsně předtím, než tam byl on. Pak už jsem viděl, že je míč v síti,“ popsal Chaluš.

Během čekání na verdikt o regulérnosti branky mu běžely hlavou různé myšlenky. „Možná jsem to rozhodčímu trochu ztížil, protože jsem gól moc neslavil. Mám v Bohemce spoustu kamarádů a za hodně jí vděčím, zároveň Hugo je můj přítel a měl jsem strach, jestli mu něco není. Strašně moc jsem si každopádně přál, aby byl gól uznaný,“ dodal urostlý stoper.

O vedení však Liberec po pouhých několika desítkách vteřin přišel, Puškáč prudkou střelou k tyči z hranice šestnáctky srovnal na 1:1. „Jestli se chceme posouvat nahoru tabulkou, nemůžeme se dopouštět takových chyb. Věděli jsme, že to bude těžký zápas klidně o jednom gólu. A pak hned inkasujeme,“ zlobil se Chaluš.



V 87. minutě byl u dalšího důležitého okamžiku: za nerozhodného stavu se před libereckou brankou střetl s Dostálem, penalta se však k velké nevoli hostujících hráčů i trenérů nekopala. „Šel jsem do výskoku a míč jsem odehrál. Neudeřil jsem soupeře loktem, dostal jsem se výš. Jak se video zkoumalo, samozřejmě to ve mně hrklo. Za tu dobu, co jsem ve Slovanu, se proti nám už kopalo hodně penalt. Takže mi samozřejmě trochu zatrnulo, ale extra provinile jsem se necítil,“ řekl Chaluš.

Obránce pražského týmu Martin Dostál viděl situaci úplně opačně. „Za mě už na hřišti to byla stoprocentní penalta, zvlášť s videem. Jak šel Matěj Chaluš do výskoku, trefil mě loktem do obličeje,“ popsal inkriminovaný souboj.

V samotném závěru strhl výhru na libereckou stranu střídající Lubomír Tupta. „To, že jsme minule v Teplicích i teď dali gól v poslední minutě, vypovídá o naší síle. Jdeme nahoru, máme v kádru několik vítězných typů a chceme napravit start sezony. Pořád ale nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ konstatoval stoper Chaluš, hráč aktuálně desátého týmu tabulky.