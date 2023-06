Chaluš se vrací do Liberce, na podzim bude hostovat z Malmö

Chaluš působil v Liberci od léta 2019 do loňského února, kdy podepsal s Malmö smlouvu do roku 2025. Ve švédském týmu se ale příliš neprosadil a zasáhl pouze do 17 soutěžních zápasů. Dalších osm utkání přidal na jaře během hostování v nizozemském Groningenu, s nímž sestoupil do druhé ligy.

Bývalý kapitán reprezentace do 21 let v české nejvyšší soutěži celkem odehrál 130 duelů, vstřelil čtyři góly a přidal dvě asistence. Hrál také v mateřské Příbrami a Mladé Boleslavi.

Za pražskou Slavii, která ho angažovala jako velký talent, v lize nenastoupil ani jednou. Vloni v listopadu si připsal dosud jediný start za reprezentační áčko.

„Od prvního dne jsem šťastný, že jsem někde, kde to mám fakt rád, kde mají rádi mě i ostatní a cítím se tam jako doma. Je to krok, který jsem potřeboval, a asi nejlepší možnost, kterou jsem mohl zvolit. Jsem samozřejmě vděčný Malmö, že mi hostování umožnili. Zájem ze strany Slovanu byl velký a věřil jsem od prvního dne, že to dopadne,“ uvedl Chaluš.