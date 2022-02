Chaluše chce švédský šampion z Malmö. Liberec bere na hostování Alijagiče

Ze severu Čech na sever Evropy, a rovnou do kádru švédského mistra. Libereckého fotbalistu Matěje Chaluše si vyhlédlo Malmö a třiadvacetiletý obránce, který nosil kapitánskou pásku v české reprezentaci do 21 let, už odletěl na zdravotní prohlídku.