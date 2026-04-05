Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Jiří Seidl
  20:17
Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty do vedení. Chaluš pak mohl v závěru z penalty snížit, jenže gólman Jakub Markovič jeho střelu vyrazil.
Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Chtěl jsem vzít zodpovědnost na sebe a ještě zkusit z toho zápasu něco vytěžit. Bohužel jsem ji nedal a už nezbývalo moc času, něco s tím zápasem udělat,“ smutnil Chaluš.

Zdálo se, že vám při rozběhu podklouzla noha.
Podklouzla, ale na to se nemá cenu vymlouvat. Penaltu jsem neproměnil, to je celé.

Jak jste se rozhodovali, kdo půjde na pokutový kop?
Hráči, kteří byli určeni, už střídali a vzhledem k tomu, že na hřišti bylo hodně mladých kluků, tak jsem to vzal na sebe. Doufal jsem, že ji proměním a zápas ještě dostane nějaký náboj. Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel.

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Leží na Baníku nějaké penaltové prokletí? Selhali jste v rozstřelu s Kodaní před rokem a půl i loni ve Varšavě s Legií.
To bychom mohli říct o spoustě týmů. Ale také si pamatuji, že předchozí penalty jsme proměnili, naposledy v Hradci Králové (Baník uspěl v rozstřelu v domácím poháru – pozn. red.), takže bych to určitě nenazýval prokletím.

Obě penalty byly po rukách. Jak vnímáte jejich posuzování?
Cítil jsem, že mi balon (po hlavičce Chorého) spadl na ruku na úrovni bicepsu. Balon letěl na bránu, nevím, jakou měl razanci, ale také nevím, kam jinam bych měl ruku dát. Ještě jsme to ale neviděl na videu. A k těm rukám mi nepřísluší, abych se vyjadřovat. Je to i o štěstí. Někdy s tím nejde nic udělat.

Byl problém, že jste nechytili začátek? Slávisté vás hned zatlačili a do dvacáté minuty kopali osm rohů.
Je to kvalitní soupeř, ale nějaký tlak jsme si chtěli vytvořit my, jenže nás zavřeli. Bylo tam několik rohů za sebou a my jsme se snažili odolávat. A furt jsme věřili i za stavu 0:2, že s tím ještě něco ve druhém poločase dokážeme udělat.

Jak náročné byly souboje s Tomášem Chorým?
Je těžké ho ubránit, o čemž se přesvědčilo plno jiných hráčů. V lize jsou však souboje těžké v každém zápase. A musím říct, že jsem zažil utkání, v nichž jsme měli spolu daleko víc soubojů než tentokrát.

Situace Baníku je nadále kritická. Tři kola před koncem základní části zůstáváte předposlední a máte náročný los – jedete do Jablonce a budete hostit Bohemians a Plzeň.
Jsme v těžké situaci, ale musíme jít postupně. Musíme jet do Jablonce tak, abychom vyhráli, a před nadstavbou uhráli co nejvíc bodů. Pořád ještě zbývá dost utkání (i s nadstavbovou části osm – pozn. red.), takže ve hře je furt dost bodů. Pořád máme vše ve svých rukách. Musíme ale hrát jinak, než proti Slavii.

Jak?
Potřebujeme si třeba vytvořit tlak, který u nás měla Slavia, jak jsme mluvili o těch rozích. Abychom je měli taky, abychom se odvděčili fanouškům za podporu, kterou nám neustále dávají.

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Minulou sezonu jste měli jednu z nejlepších v historii, když jste skončili třetí. Jaké to je hrát najednou o záchranu?
Samozřejmě to je náročné. První půlrok byl takový, že tomu člověk ani nevěřil, pořád si myslel, že se to musí nějakým způsobem otočit, ale realita je taková. Musíme zabrat, makat. A paradoxně nynější sezona může být úspěšnější než ta minulá (v případě, že by Baník vyhrál český pohár, v němž je v semifinále – pozn. red.). Na to nesmíme zapomínat, furt můžeme sezonu zachránit a co nejlépe se nachystat na tu příští. Věřím, že ta pak bude opět úspěšná.

Liga měla před tímto kolem reprezentační pauzu. Byla ve vaší kabině větším tématem kauza kolem ovlivňování výsledků, anebo postup národního mužstva na světový šampionát?
Ta kauza v českém fotbale určitě všechny zaskočila, veřejnost se toho ráda chytne. Ale úspěch českého nároďáku je skvělý, fotbal si ho zaslouží. My jsme však hlavně trénovali a snažili se nachystat co nejlépe na Slavii. Reprezentaci jsme však prožívali o to víc, že v ní byl náš brankář Martin Jedlička, všichni jsme ho podporovali a i za něj jsme fandili.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
