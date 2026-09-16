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Chance Liga 2026/2027

Zbrojovka jedná s Červenkou. Svědíka by měl doplnit v roli asistenta

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  16:44
Zlínský trenér Bronislav Červenka

Zlínský trenér Bronislav Červenka | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Smutná lavička fotbalistů Zlína s trenérem Bronislavem Červenkou (vpravo) po...
Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...
Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání s Baníkem Ostrava.
Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové...
20 fotografií
Pokud jednání dopadnou, může mít trenér Martin Svědík ve Zbrojovce nového parťáka s prvoligovou zkušeností. Do jeho realizačního týmu má podle informací iDNES.cz blízko Bronislav Červenka, který ještě na začátku září vedl jako hlavní kouč Zlín.

Na brněnské lavičce by zastoupil asistenta Jiřího Saňáka, jenž už několik týdnů ze zdravotních důvodů chybí na lavičce aktuálně čtvrtého týmu elitní soutěže.

Červenka na sebe výrazně upozornil v Kroměříži, kde strávil pět a půl roku. V sezoně 2022/23 s Hanáckou Slavií vyhrál MSFL a dovedl ji po 17 letech do druhé ligy. V ní pak od října 2023 vedl Zlín a za svou práci následně získal ocenění pro nejlepšího trenéra v sezoně 2024/25.

Zlínský kouč Bronislav Červenka byl zvolen nejlepším trenérem druholigové sezony 2024/2025. S týmem postoupil mezi elitu.

Během necelých tří let s klubem zažil i návrat mezi elitu. Důraz na poctivou práci a organizaci mužstva provází jeho trenérskou kariéru dlouhodobě, což vyvrcholilo fantastickým vstupem Zlína do první ligy v minulém roce.

Klub však postupně ztrácel dech a na jaře těžil zejména z podzimního bodového polštáře. V září letošního roku pak Červenka na zlínské lavičce skončil po sedmi úvodních porážkách.

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Jeho trenérská cesta vedla i přes Baník Ostrava, kde v sezoně 2017/18 působil jako asistent Radima Kučery. Ještě předtím začínal ve Zlíně u mládeže a rezervy.

Jako obránce má za sebou jedenáct ligových sezon a 277 zápasů v nejvyšší soutěži za Zlín, Drnovice a ostravský Baník.

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6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
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12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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