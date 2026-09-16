Zbrojovka jedná s Červenkou. Svědíka by měl doplnit v roli asistenta

Na brněnské lavičce by zastoupil asistenta Jiřího Saňáka, jenž už několik týdnů ze zdravotních důvodů chybí na lavičce aktuálně čtvrtého týmu elitní soutěže.
Červenka na sebe výrazně upozornil v Kroměříži, kde strávil pět a půl roku. V sezoně 2022/23 s Hanáckou Slavií vyhrál MSFL a dovedl ji po 17 letech do druhé ligy. V ní pak od října 2023 vedl Zlín a za svou práci následně získal ocenění pro nejlepšího trenéra v sezoně 2024/25.
Během necelých tří let s klubem zažil i návrat mezi elitu. Důraz na poctivou práci a organizaci mužstva provází jeho trenérskou kariéru dlouhodobě, což vyvrcholilo fantastickým vstupem Zlína do první ligy v minulém roce.
Klub však postupně ztrácel dech a na jaře těžil zejména z podzimního bodového polštáře. V září letošního roku pak Červenka na zlínské lavičce skončil po sedmi úvodních porážkách.
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Jeho trenérská cesta vedla i přes Baník Ostrava, kde v sezoně 2017/18 působil jako asistent Radima Kučery. Ještě předtím začínal ve Zlíně u mládeže a rezervy.
Jako obránce má za sebou jedenáct ligových sezon a 277 zápasů v nejvyšší soutěži za Zlín, Drnovice a ostravský Baník.