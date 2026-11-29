Bez frází mluvil bývalý slávista také o Spartě, libereckých ambicích či parťákovi ze středu pole Fallouvi Fayem. „Já mu říkal, ty máš nohu dlouhou jako já hokejku!“
V Teplicích jste skóre otočili, nakonec máte bod. Je to málo?
Nadřeli jsme se jak blázni na to, abychom vyrovnali, potom abychom šli do vedení. A pak jsme ze sebe udělali na závěr takové pomyslné blbce, když dostaneme gól v 86. minutě. Naše hloupost. Byly tam nějaké auty, najednou nám šli z boku do vápna. Ani nevím, jak vyrovnávací gól vznikl, jsem z toho zmatený. Domácí to zkusili vabank a my prostě udělali ve vápně školáckou chybu.
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Teplice - Liberec 2:2, hektický finiš, domácí vedli, pak jim bod trefil Kozák
Jaká byla v kabině reakce?
Jelikož v ní nemáme žádné raply, byli jsme zlomení. Jak leklé ryby. Pak si vzal slovo Juliš, abychom se z toho poučili. Nám nic jiného nezbývá. Musíme si z toho vzít příklad, aby se nám to nestávalo. Máme polovinu starých, polovinu mladých a pro ty to třeba bude dobré do života. Přitom na hřišti jsem cítil, že mě zápas bavil. Byli jsme na balónu, silní, ve druhé půli si nepamatuji, že by Teplice měly něco vážného.
Jan Bořil, váš bývalý spoluhráč ze Slavie, není ten bouřlivák a rapl?
Bóřa byl na lavičce, nebyl úplně v emocích, to pak není jednoduché do kabiny nalítnout a rozzuřit se.
Byli jste druzí, teď jste třetí. Jsou už vaše ambice vyšší než jen první šestka?
My chceme hrát top šestku, jiná ambice nezazněla, že bychom měli bojovat o druhého fleka, o prvního. Prostě se snažíme hrabat, co to jde. A když nám to jde, proč toho nevyužít. Zároveň sezona je ještě děsně dlouhá a může se v ní stát všechno, takže se v kabině snažím občas trošku krotit nadšení. V Teplicích jsme dostali lehkou facku a doufám, že se z toho oklepeme a že podzim dokončíme zase v dobrém stylu.
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Mění se letos vrchní ligová mapa, že tam nebudou automaticky už jen Slavia, Sparta a Plzeň?
Ještě je před námi 20 zápasů, uvidíme. My jsme hrozně rádi, jak to teď funguje, jak se nám daří. Je to vidět i v kabině a na tréninku, je to prostě příjemné, moc milé. A byl bych moc šťastný, kdyby to opravdu takhle dopadlo. Zase Sparta, Slavia a Plzeň mají neomezené finanční možnosti. Uvidíme, co se stane v zimě, kde bude jaký průvan a podobně. Já jsem si myslel už v minulé sezoně, že by do té trojky mohl promluvit někdo jinačí, ta předpověď se mi tehdy nepovedla.
Pozorovali jste, co vaše výhra na Letné spustila za změny na Spartě? Skončili trenér Priske i sportovní šéf Rosický.
Sledovali jsme to, bavili jsme se o tom. Bylo mi vlastně až trochu líto českých kluků ve Spartě. Bylo na nich vidět, že jsou zlomení, že jim to není jedno. A když si to vezmete, tak všechna kritika, co se na ně snáší… Nevím, kdo z hráčů Sparty umí česky a kdo si tu kritiku přečte. Co si neřeknou anglicky v kabině, se k nim asi moc nedostane. Na české kluky, kteří mají kvalitu a jsou dobří, se to nějak sesypalo.
Vám osobně se teď daří, cítíte se v nejlepší formě za poslední dobu?
Musím to zaťukat. Zdravotně držím od konce minulé sezony, a když jsem z toho vypadl, tak jen minimálně. Cítím, že trenéři mi věří, hráči taky, to je příjemné. A ustálila se sestava. Mám kolem sebe stejné kluky, to taky přidává. Fotbal si v poslední době užívám i v návaznosti na výsledky. A zdraví? Nedělám nic jinak. Narodilo se nám třetí dítě, tak jestli to mi pomohlo... (úsměv)
Mluvíte o spoluhráčích, vedle vás hraje mladý Senegalec Faye. Čím to, že se tak rychle prosadil?
Koukněte na ty dlouhé nohy! Má obrovské předpoklady, je fakt skvělý fotbalista. Klobouk dolu před skautským oddělením, že ho takhle našli. Přišel a od prvního dne na něm byl vidět potenciál. Je herně inteligentní, skvělý kluk, chytrý, moc nám pomáhá.
Neodejde v zimě?
Něco jsem slyšel, že by nemusel zůstat, ale zase tolik informací nemám. Jak znám pana trenéra Trpišovského ze Slavie, má rád takové typy středních ofenzivních záložníků. Uvidíme, kde skončí. Bude záležet na něm, jak bude pracovat dál, zlepšovat se, navnímávat další věci.