Koncovku často uspěchám, hrozně chci ten gól dát, říká pardubický mladík

Trenér David Střihavka na něj zřejmě ukáže také v sobotním klání proti Liberci (od 16 hodin v CFIG Areně), které bude posledním v podzimní části.

„Hráči Slovanu jsou dobří, ale na to se nesmíme ohlížet. Musíme se na ně nachystat a utkání oddřít. V uplynulém týdnu jsme, stejně jako v těch předchozích, makali na tom, aby se to povedlo. Jsme ready a chceme vyhrát,“ hlásí 20letý vytáhlý útočník s přezdívkou „Marzi“.

V Česku jste od léta 2022. Zvykl jste si tu?

Docela dobře, teď to všechno klape. Doufám, že to bude pokračovat.

S kým se v pardubickém týmu nejvíce kamarádíte?

Hlavně s ostatními cizinci. S Jamesem Bellem, taky s Enzim (Enyiazu Chukwuebuka), Andrém Leipoldem, Louisem Lurvinkem nebo Dominiquem Simonem. S těmi se bavíme často, hodně mi radí.

Co vám dalo loňské první seniorské angažmá ve druholigové Opavě?

Především jsem nabral zkušenosti s dospělým fotbalem. Oproti dorostu Slavie to byl výrazný rozdíl, druhá liga je o poznání tvrdší. Prosadit se tam bylo vážně náročné.

V dorostu jste nastřílel 12 gólů ve 14 zápasech, v Opavě včetně poháru dalších sedm ve 26 duelech. Kdy tedy můžeme očekávat váš první gól v pardubickém dresu?

Snad už s Libercem, rád bych se tu konečně zapsal mezi střelce.

Ruku na srdce, nejste někdy v koncovce příliš zbrklý?

To sedí. Uspěchám to, protože hrozně chci dát ten gól. (úsměv)

Považujete se i za důležitého hráče v defenzivě? V jednom z domácích zápasů jste v závěru odhlavičkoval do bezpečí dva balony. Je to něco, co po vás kouč vyžaduje?

Taky. Jsem dobrý hlavičkář, a když se hraje u nás vzadu, vždycky chce, abych tam byl. Ale pochopitelně se toho snažím využít i vpředu.