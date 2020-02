Kvalita je v Liberci obrovská, míní po svém příchodu Zeman

„Zatím jsem byl v Liberci na dvou trénincích a stihl jsem poznat kvalitu, která tady je. Podle mého názoru je obrovská. Je tu spousta šikovných pracovitých kluků a bude to tvrdá práce, abych se dostal na hřiště, ale chci týmu pomoct,“ řekl třicetiletý fotbalista. Jako levonohý hráč může být pro Liberec přímou náhradou za Romana Potočného, který v zimě odešel do Ostravy.

Martin Zeman je odchovancem Sparty, do první ligy naskočil už v osmnácti letech, hrál v mládežnických reprezentacích, zajímal se o něj dokonce i slavný Real Madrid.

Fotbalový talent si však časem získal pověst problémového hráče. Putoval po hostováních, působil v Rakousku, Švýcarsku či na Slovensku, až v roce 2016 přestoupil do Plzně. V ročníku 2017/18 za ni nastoupil ke 24 zápasům a získal mistrovský titul. Celkem má na kontě tři: dva s Plzní, jeden se Spartou.

Před rokem rychlonohý záložník zamířil do izraelského celku Hapoel Ra’anana, ale už v létě se vrátil do Česka, tentokrát do Příbrami. Tady v podzimní části sezony zasáhl do všech zápasů, ale gólově se neprosadil a v lednu se stal obětí čistky v kádru posledního celku ligy.

Celkově má Martin Zeman v české lize na kontě 165 zápasů, v nichž vstřelil deset gólů. Naposledy se střelecky prosadil téměř před pěti lety.