Nostalgický Vitík o gólu v Teplicích i Friisovi: Je předurčený být hlavní kouč

Co zápas zlomilo?

Vyhrála naše trpělivost, držení míče, klid na balonu. V první půli to byla bitva, my zůstali trpěliví. Věděli jsme, že pokud si to pohlídáme vzadu, zápas zvládneme. I když soupeř vyrovnal, my ukázali, že jsme silný tým.

Hned po 75 sekundách jste si vedení vzali zpět. O čem to svědčí?

Byla to zase naše reakce na to, že se něco nepovedlo. Je fajn, že to dokážeme otočit v náš prospěch. Určitě si toho musíme vážit, pak už jsme utkáním zvládli s přehledem.

Vy jste gólový festival začal. Nebál jste se při vaší brance faulu? Šel jste kopačkou proti Bílkovi, který míč odvracel z lajny.

V první chvíli jsem viděl, že Jarda Zelený balon vracel, takže jsem se ho snažil hledat a jít k němu co nejblíž. Všiml jsem si, že teplickému hráči to na brankové čáře dost trvá. Věděl jsem, že když zrychlím a dotlačím se na něj, může z toho něco být. A to se stalo. Vůbec jsem si nemyslel, že by to měl být faul. Já myslím, že jsem ho vůbec netrefil.

Jak se na startu sezony a po Euru cítíte?

Máme tři zápasy, tři výhry, což je pozitivní. Zvlášť na to, že hodně rotujeme a v přípravě jsme neměli půlku týmu. Osobně se cítím dobře. Realizační tým se mnou i ostatními pracuje, aby nás nepřetáhli. Mají všechno vymyšlené a vypočítané co se týče dat. Jsme v dobré péči.

Co vy a vaše budoucnost?

Zájem o mě je, ale jelikož nemám nic na stole, nemusím se tím zaobírat. Kdybych měl něco konkrétního, sedli bychom si na to. Momentálně se můžu soustředit jen na Spartu.

Po dvou a půl měsících se vrátil do hry Kaan Kairinen. Jak vám to svědčí?

Pomohla mu péče našich fyzioterapeutů a lékařů, i sám na sobě pracoval a dělal všechno, aby se dostal co nejdřív zpátky. V naší hře je velmi důležitý, je vidět jeho přehled a klid na balonu, dokáže diktovat tempo hry. Jsme rádi, že je zpátky.

Jaký je rozdíl mezi trenéry Brianem Priskem, který odešel, a jeho nástupcem a bývalým asistentem Larsem Friisem?

Cítím, že se změnily dvě osobnosti. Už minulou sezonu jsme se se spoluhráči o Friisovi bavili. Věděli jsme, že on je předurčený být hlavní trenér. I to, jaké měl v týmu slovo, to naznačovalo. My jsme měli dva hlavní trenéry. Žádná novinka to tedy nebyla, systém tréninků a práce zůstává stejný. Samozřejmě nový trenér může mít na něco jiný názor než minulý, ale to je normální, takže žádná velká změna.