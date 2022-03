Získal Vrbovu důvěru a za Spartu dal první gól. Čekal jsem dlouho, jásal Vitík

Sparta poprvé v jarní části Fortuna ligy vyhrála venku. Po bezbrankové remíze v Českých Budějovicích a nedávné výhře nad Zlínem (2:0) potřetí neinkasovala.

Po mátožném úvodu jara, kdy nabrala manko na Plzeň i Slavii a přišla o reálnou šanci na titul, se pomalu vrací do hry.

„Jak vyhráváme, nabíráme sebevědomí. Myslím si, že se to lepší, ale musíme v tom pokračovat. Ne o tom mluvit, ale ukázat to na hřišti. Slova stranou,“ říkal Vitík po utkání v Mladé Boleslavi do kamer klubové televize.

I on k tomu pomáhá. Na podzim si připsal jen tři starty, z toho jeden zrovna v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové v závěru první části sezony. Jinak nastupoval za druholigové béčko, na jaře má mnohem větší vytížení v áčku.

Devatenáctiletý stoper odehrál osmý soutěžní zápas za sebou v základní sestavě a devátý z celkových jedenácti v jarní části. Hrál i v obou derby na Slavii: ve vítězném pohárovém i nedávno prohraném ligovém.

Hraje i proto, že zkušení a stabilní stopeři Ondřej Čelůstka s Filipem Panákem jsou zranění.

„Víc si věřím, jak hraju. Sbírám zkušenosti.“ Ligu hraje od loňského ledna, na kontě má 25 startů. Debut za áčko Sparty si připsal už na podzim 2020 v Evropské lize, proti Lille hrál minutu, proti AC Milán celé utkání.

A v Mladé Boleslavi dal svůj první gól. Po rohovém kopu se zjevil sám na malém vápně a skóroval nohou. Nikdy z protihráčů se s ním nechytil, nikdo nehlídal prostor, odkud padají branky.

„Hlavně jsem dostal výborný balon od Bořka Dočkala. Byl jsem tam sám a trefil to,“ líčil Vitík. „Věnujeme se tomu na tréninku, ale myslím si, že v zápase to bylo lepší. Jsem fakt rád, že se to povedlo.“

Se svými víc než 190 centimetry je stvořen pro standardky. „Někdy tam udělám černou práci, prostor pro spoluhráče, ale hlavním úkolem je dát gól.“

Na podzim se třikrát trefil za béčko v druhé lize. „Taky nohou, byly to dorážky,“ podotkl vytáhlý stoper.

V Mladé Boleslavi v 26. minutě zvyšoval na 2:0, završil velmi povedený vstup Sparty do zápasu. Ve druhé sice čelila aktivní hře domácích, kteří si vytvořili několik nadějných příležitostí. Vitík se musel mít na pozoru, střídající Mužík mu zatápěl.

„Myslím si, že v první půli jsme víc dominovali, po ztrátě míče jsme vždy dokázali dobře reagovat. Ve druhém poločase už to tak dobré nebylo, byly tam nějaké závary. Ke konci to pro nás nebylo vzadu nic jednoduchého, ale jako obrana a celý tým jsme to ustáli. Konečně jsme taky udrželi nulu,“ poznamenal.