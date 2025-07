Kdo je vlastně nejdražší? Přestupy z české ligy Kluby oficiální částky za přestupy obvykle neuvádějí, informace „zaručených“ zdrojů se zase často rozcházejí. Ani na specializovaném serveru Transfermarkt nemusí být sumy vždycky přesné. Z české ligy se realizovaly dva půlmiliardové přestupy. První už v roce 2001, kdy šel sparťan Tomáš Rosický do Dortmundu. Druhý v létě 2020, když West Ham vykupoval Tomáše Součka ze Slavie. Ten je považován za dosud vůbec nejdražší. Anglický klub nejdřív platil za hostování přibližně 4,5 milionu eur, po půl roce přidal za přestup 16,2 milionu eur. Podle tehdejšího kurzu se částka vyšplhala asi na 520 milionů korun. Za Rosického platil Dortmund ještě v západoněmeckých markách, částka se pohybovala kolem 25 milionů plus bonusy. Různé sumy se uvádějí v případě přestupu Adama Hložka, který v létě 2022 odešel ze Sparty do Leverkusenu. Částku třináct milionů eur, kterou uváděla zahraniční média, důrazně vyvracel i hráčův agent Pavel Paska. Důvěryhodné domácí zdroje hovořily o 16 až 18 milionech eur plus dalších bonusech. Jelikož o dva roky později Leverkusen prodal Hložka do Hoffenheimu za 18 milionů eur, byť byl útočník do té doby spíš náhradníkem, pravdě bude blíž právě suma, která v přepočtu dělá víc než 400 milionů korun. Za podobné peníze odešel letos v lednu slávistický brankář Antonín Kinský do Tottenhamu, s dalšími bonusy by odstupné mělo sahat k půlmiliardě korun. Tři sta milionů korun překonal přestup Davida Juráska ze Slavie do Benfiky Lisabon z léta 2023, stál mezi 330 až 350 miliony korun. Martin Vitík by měl být ještě o něco dražší. Další výrazný transfer se pohybuje kolem 300 milionů korun, což je případ Alexe Krále, který šel v roce 2019 ze Slavie do Spartaku Moskva. Všechny zřejmě brzy překoná odchod slávisty Malicka Dioufa do West Hamu, který je připravený zaplatit v přepočtu přes 600 milionů korun.