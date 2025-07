Vitík odchází do Boloni, shodují se v Itálii. Sparta by měla dostat 15 milionů eur

S informací přišli italští novináři Fabrizio Romano a Matteo Moretto. Vitík má v italském klubu nahradit odcházejícího Sama Beukemu, jenž zamíří do Neapole.

Je to podobný příběh jako loni, jen se pro Spartu odehrává v podstatně příznivějším období.

Tehdy v srpnu, když po úspěšné kvalifikaci Ligy mistrů odmítla nabízených 18 milionů, měla jasno: Potřebujeme co nejsilnější kádr. I s ohledem na to, že by případnou kvalitní náhradu tak pozdě už nesehnala. A co kdyby náhodou se dvaadvacetiletý Vitík ještě zhodnotil.

„Mám své sny, ale tohle není v mých rukách. Vedení a všichni lidi kolem mě můj názor znají,“ pravil tenkrát těsně po vítězném utkání s Malmö, které Spartu dostalo do milionářské soutěže.

Přestup chtěl. Už se možná viděl v zahraničí. Sparta nyní ví, že se čistě ekonomicky nerozhodla správně. Nevydařená sezona cenu českého reprezentanta snížila. Přesto ani tentokrát nepřichází vyloženě slabá nabídka.

Podle serveru inFotbal inkasuje Sparta jedenáct milionů eur přímo, další čtyři mají být součástí bonusů. Pro srovnání: v srpnu se hovořilo o skladbě 13+5.

Skluzující sparťanský stoper Martin Vitík v derby se Slavií.

Na podmínkách se podle zdrojů z Itálie oba celky shodnou, nic ovšem zatím podepsáno není. Vitík se Spartou odcestoval na soustředění do německého Grassau. V nominaci na čtvrteční přípravný zápas s Kodaní (1:0), který se nakonec nedohrál kvůli bouřce, ale chyběl.

Sparťanský odchovanec je v klubu od starších žáků. Důvěru dostal velmi brzy, když v sedmnácti debutoval v Evropské lize proti Lille. Za Spartu odehrál 155 zápasů a vstřelil 13 gólů. V poslední sezoně si v rudém dresu vyzkoušel i Ligu mistrů, což byl jeho dětský sen.

V příští sezoně ho však nejspíš čeká Evropská liga, kterou si Boloňa vybojovala vítězstvím v italském poháru.