Šlápnutí na brankáře, slyšel prý Vitík od Szikszaye. Ten však skutek popsal jinak

V pondělí komise rozhodčích ve svém komuniké oznámila, že Vitík v závěru utkání druhou žlutou kartu dostat neměl.

„Na základě chybné informace od druhého asistenta Michala Volfa hlavní sudí nesprávně udělil druhou žlutou a následně červenou kartu,“ řekla komise.

Szikszay v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV vysvětloval, že druhou žlutou udělil Vitíkovi za kopnutí slávisty Holeše, který následně ve vlastní šestnáctce nechtěně došlápl na vlastního brankáře Kinského.

Jenže Vitík a Sparta tvrdí něco jiného.

„AC Sparta Praha podává protest proti udělení žluté karty hráči Martinu Vitíkovi. Rozhodčí zjevně pochybil, když hráči Vitíkovi udělil v 93. minutě žlutou kartu a následně červenou. Hráči bylo udělení druhé žluté karty přímo na hřišti rozhodčím odůvodněno tak, že se dopustil šlápnutí na brankáře domácího týmu. Přičemž se tento skutek zjevně nestal. Ve zprávě rozhodčího je pak skutek popsán jinak,“ stojí v oficiálním protestu, který lze vidět v zápise o utkání v informačním systému fotbalové asociace (FAČŘ).

Sudí Szikszay po utkání do zápisu uvedl: „Nesportovní chování, bezohledné kopnutí hráče domácích číslo tři (Holeše) do oblasti lýtka bez možnosti hrát míč, načež poté domácí hráč vlivem kopnutí do jeho pravé nohy došlápl kolíky na vlastního brankáře. Hráč Vitík tím vyprovokoval hromadnou konfrontaci na hrací ploše, ve které byl napomenut hráč domácích Bořil.“

Zápis o utkání Slavia - Sparta, kde lze najít protest Sparty proti vyloučení Martina Vitíka i zprávu rozhodčího Ladislava Szikszaye.

Až si zápis z derby prostuduje disciplinární komise, obrátí se na komisi rozhodčích s upřesněním.

Aby disciplinárka mohla Vitíka osvobodit, musí právě komise rozhodčích říct, že se nejednalo o žádný přestupek, tedy ani o malý faul.

Ale pokud sudí Szikszay s asistentem Volfem budou trvat na své verzi, bude složité případ rozsoudit.

Ve stejném víkendovém dějství sudí Ondřej Pechanec po utkání Karviné s Hradcem Králové (0:0) do televizních kamer přiznal několik chyb a omluvil se všem aktérům zápasu i divákům.

„Ode mě to byl příšerný výkon a musím se omluvit hráčům, trenérům i divákům. Takhle nejde posuzovat ty situace, hrozné to bylo.“