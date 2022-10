Pro kluky jsem maniak. Kondiční kouč Slavie o huntování těla i GPS vestách

Jak to zvládá jejich kondiční trenér? „Už jsem na to zvyklý. Přizpůsobím se,“ odpoví Martin Třasák, kterému byste rozhodně nehádali, že mu na jaře bude padesát. Je vysekaný, denně maká na týmu i na sobě.

Třikrát čtyřikrát do týdne přespává na stadionu v Edenu. Proč? „Mám dům ve Skutči, 150 kilometrů od Prahy. Dojel bych domů a ráno zas musel na trénink,“ vysvětluje. „Pro kluky jsem asi maniak. Usínám v deset, vstávám v šest. Pak si jdu na hodinu zaběhat, zacvičím si.“

Teprve pak do Edenu přijíždějí hráči, pro které chystá tréninky: „Fotbal je můj život a jsem vděčný, že ho můžu dělat.“

Je pravda, že co neudělá fotbalista během ligové pauzy, to už nedožene?

To je mýtus, který neuznávám. Když jsem hrával a měli jsme přípravu, říkali nám to taky: Co natrénujete teď, z toho budete žít celý rok. Bylo trendem zhuntovat hráče během pár týdnů přípravy, což je absolutní hloupost. Naštěstí už se to ví.