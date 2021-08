Není důvod panikařit, klidní situaci pardubický stoper Toml

„Není to nijak nacvičená situace, spíš jen jedna z variant. Víme, že když míč lízneme na přední tyči, tak to vzadu chceme za každou cenu zavřít. Mám to určené, tentokrát jsem byl včas tam, kde mám být, a povedlo se to,“ těšilo Tomla.

Ovšem jen trochu, jelikož jeho trefa na průběžných 1:1 nakonec na body s Olomoucí nestačila. Pardubice domácím podlehly 2:3.

„Stejně jako v minulém kole jsme nechytili začátek. Brzo jsme dostali gól, ale pak jsme se soupeři minimálně vyrovnali a možná byli i lepší, drželi jsme balon a přišly střelecké příležitosti. Vyrovnání nás nakoplo, byli jsme fotbalovější, akorát škoda, že jsme to do konce poločasu neudrželi. Gól do šatny nás zase trochu srazil,“ litoval Toml.



Postaral se o něj dvaadvacetiletý útočník, jenž předloni v rámci hostování pomohl vykopat Pardubicím postup do nejvyšší soutěže. Kmenový hráč Sigmy Pavel Zifčák podobně jako Toml po rohu vyplaval na zadní tyči a hlavou překonal brankáře Jiřího Letáčka.

„Byla minuta do konce poločasu a je strašná škoda, že jsme tu situaci nezvládli. Abych se přiznal, tak nevím, kdo měl Zifa hlídat osobně, byl tam Solda (Tomáš Solil), ale nechci to na nikoho házet,“ podržel parťáky Toml.

V kabině si je naopak trochu podal trenér Jiří Krejčí. Východočeši totiž z rohu inkasovali i první gól zápasu, o který se v osmé minutě postaral Michal Vepřek. Po jednoduché rozehrávce do středu pokutového území se absolutně nehlídaný dostal k míči a nedal hostujícímu gólmanovi šanci.

„Měli jsme čekat, že když tam Vepřek šel, tak se něco takového stane. Myslím, že jsme ho měli nabraného, ale absolutně jsme nezareagovali. Trenér pak v kabině ohledně toho trochu zvýšil hlas, den před zápasem jsme se na olomoucké standardky chystali, rozebírali jsme si je, ale stejně jsme je nepohlídali,“ štvalo Tomla.



Definitivně „hotovo“ pak bylo na začátku druhé půle, v 52. minutě se po průnikové přihrávce prosadil Martin Hála, Olomouc vedla 3:1 a nic s tím neudělal ani premiérový ligový zásah Tomáše Solila o necelou půl hodinku později. Pardubice podobně jako proti Karviné v prvním kole (remíza 2:2) znovu dojely na špatný začátek, navíc mají po dvou zápasech na kontě už pět obdržených gólů, zatímco loni za stejné období inkasovaly jen dvakrát a vlastnily o dva body více.

„Dostat ve dvou zápasech pět gólů je docela dost, budeme na tom muset zapracovat, protože jinak body sbírat nebudeme a zůstaneme v tabulce dole. Teď máme sice zatím jen jeden bod, ale není důvod panikařit, jelikož je začátek sezony,“ uklidňoval situaci Toml.

V neděli však na Pardubice v Ďolíčku (od 16 hodin) čeká Mladá Boleslav, která o víkendu smetla doma Jablonec 3:0.

„My o sobě víme, že fotbal hrát umíme a máme kvalitu. Může se stát, že je 3:0 porazíme my. Musíme hlavně dobře začít, to teď dvě utkání určovalo,“ vyhlásil Toml.