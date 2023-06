Svědík chce pro Slovácko až šest posil. Vrátí se „zběh“ Cicilia?

„Bral bych ho. Zvláště v naší situaci. Ale nic o tom nevím,“ prohodil Svědík. Comeback rodáka z karibského ostrova Curacao do Slovácka ale není zdaleka nereálný.

„Je to možné. Ozval se nám jeho agent, že by měl zájem. Pracujeme na tom,“ přiznal sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Cicilia pomohl šesti góly Almelu k postupu do nizozemské Eredivisie, jenže v lize odehrál nuzných 494 minut. Ač si ve Slovácku užili se svérázným hroťákem svoje, urostlý Nizozemec by se hodil.

„Regi tady byl dvě sezony a skončili jsme čtvrtí. Útočná fáze s ním nebyla špatná. Ať už vstupoval do hry jako náhradník, nebo jako hráč základní sestavy,“ podotkl Svědík.

Cicilia odcházel s bilancí 9 gólů a 1 asistence ve 41 ligových startech. „V něčem byl nadstandardní. Kdyby chtěl, mohl být ještě lepší,“ věděl nejen Svědík.

Výhodou je, že by přišel do známého prostředí. Čas navíc obrousil hrany. „Když jsou lidi rozumní, věci si vyříkají do detailů a přijmou je s pokorou, všechno se dá spravit, pokud to není něco zásadního,“ nechává mu Svědík otevřené dveře.

S Ciciliou by si Svědík mohl odškrtnout jeden post. „Chtěli bychom dva útočníky. Jednoho rychlostního, druhého silovějšího.“

Tím ale výčet posil, které si přeje, jen začíná. „Kádr potřebuje okysličit. Chtělo by to minimálně pět šest nových hráčů. Pokud máme být silnější, příchody jsou nezbytné, hlavně do ofenzivy,“ vypíchl Svědík.

Rigino Cicilia ze Slovácka (vpravo) a Jakub Martinec z Jablonce bojují o míč.

Na tahu je vedení s majiteli klubu. Svědík očekává, že po loňské účasti v hlavní fázi Evropské konferenční ligy zainvestuje do zkvalitnění stárnoucího kádru.

„Profitovali jsme i z prodeje hráčů. Nesmíme se bát přivést hráče s perspektivou,“ řekl kouč.

Zatím dorazil jen staronový brankář Milan Heča, který se vrátil po pěti letech ve Spartě.