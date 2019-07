Petrželovi bude naše hra vyhovovat, ale chybí hroťák, ví trenér Svědík

„Na jednu stranu jsem rád, že kádr zůstal víceméně pohromadě a pracujeme vlastně se stejnými hráči. Už jen to, že z kostry týmu nikdo neodešel, je dobré. Mužstvo tak víc a víc nabírá návyky, které po něm chci,“ uvažuje Svědík.



Ale?

Ale na některých postech odchody byly a hlavně v poslední přípravě jsme viděli, že při zranění Zajíce a s jediným zbývajícím útočníkem Dvořákem tady nějaký hroťák chybí. Pak je nutné, aby na tom postu někdo alternoval, to je ale řešení na jeden dva zápasy, ne na celou půlsezonu. Pracujeme na tom, abychom někoho přivedli, ale zároveň nechceme, aby šlo o nějaký výstřel do tmy. Uvidíme, jestli se nějaký příchod podaří.

Zoubele nepřijde Stejně jako v zimě usiloval kouč Slovácka Martin Svědík o příchod 33letého záložníka Lukáše Zoubeleho, kterého před rokem vedl v Jihlavě. „Řekl jsem mu, že ho mám rád. Jako trenéra i jako člověka. Měl jsem zájem, stejně tak pan Svědík. Ten do toho hodně šlapal a chtěl, aby to dopadlo,“ líčí Zoubele. Rozhodnout musela Jihlava, kde měl ještě na rok smlouvu. „Jednalo se docela intenzivně, a protože nemám manažera, měl jsem stále telefon na uchu. Nakonec se kluby na nějaké částce nebo hráčské výměně nedohodly, tak se soustředím na Jihlavu,“ doplnil Zoubele, který přes zájem Karviné nakonec na Vysočině prodloužil kontrakt o 2 roky. (rtd)

Kdo by na hrotu mohl alternovat? Krajní záložník Jan Kalabiška a podhrotový hráč Pavel Dvořák, které jste tam teď zkoušel?

Zatím tam nevidím nikoho, poslední dva zápasy mi moc nenapověděly, hlavně v generálce jsem nebyl spokojený, jak to nahoře fungovalo. Ale je zřejmé, že do nedělního zápasu na Spartě se Zajíc dohromady nedá, takže musíme z daných alternací vybrat tu nejlepší. Víc bych jeho stav specifikovat nechtěl.

Nejzářivější letní posilou je krajní záložník Milan Petržela, který se po veleúspěšném angažmá v Plzni vrací do klubu, kde před šestnácti lety s ligou začínal. Bude i v 36 letech přínosem?

Mužstvu může komplexně pomoct. Ať už obrovskými zkušenostmi, tak i předvedenou hrou. Je to i v jeho letech pořád ještě rychlostní typ hráče, do našeho herního způsobu se hodí. Ve finálních přihrávkách i koncovce nám má co dát. Líbí se mi, že má ke Slovácku vztah, začínal tady. Je vždycky dobré, když se takoví hráči chtějí vrátit, stejně jako Kadlec. Toho si cením.

Máte na něj jiné nároky než plzeňský kouč Pavel Vrba?

Milanův herní způsob v Plzni a tady je diametrálně odlišný, odvíjí se to i od jiné kvality hráčů. Zápasy pak většinou vypadají tak, že Plzeň dobývá, naše hra je přece jen jiná. Ale nemyslím si, že při jeho zkušenostech by s tím měl mít problém. Jeho výhodou naopak bude, že je rychlý a má dynamiku, myslím, že náš přímočarý přechod vpřed po zisku míče mu bude vyhovovat.

Musí počítat i s většími defenzivními nároky?

Co jsem si všiml na trénincích, tak mu asi budeme muset vysvětlit, že tady se mezi útočením a bráněním musí přepínat trošku rychleji. Ale Milan je chápavý a co po něm chceme, to dodržuje.

Přišel teprve deset dní před ligou. Není v tom problém?

Zapadl úplně bez problémů. Je vidět, že se s klukama zná, oni zase respektují, že už ve fotbale něco dokázal. S Plzní získal spoustu trofejí, byl i na zahraničním angažmá. Mladí kluci, kteří tady jsou, se od něj můžou učit. Navíc je to velice dobrý kluk do kabiny.

Jaké máte cíle?

Nemění se základní cíl pro mužstvo – vyhrát každý zápas. Ale pokud se bavíme o obecném cíli pro umístění, tak se chceme vyhnout baráži.