Slovácko vs. pražská „S“ 1:3. Celé jaro dostáváme laciné góly, zoufá Svědík

Klíčový byl druhý gól Slavie do šatny, který dala po čtyřech minutách od vyrovnání, že?

Zase nás potopily individuální chyby. Dostali jsme první dvě hodně laciné branky, které ovlivnily zápas a které nás hodně srazily. První přišel jako rána z čistého nebe. Po autu stejně jako předtím v Teplicích. Jsou to situace, na které jsou hráči připravovaní a dají se v součinnosti vyřešit. Druhý gól hodně ovlivnil vývoj utkání. Měli jsme vydržet do přestávky. Ve druhé půlce jsme museli více otevírat prostory a Slavia má kvalitní přechodovou fázi, aby to vyřešila a trestala nás. Takhle padla i třetí branka z penalty. Ve zbytku utkání jsme mohli vidět, jaký je rozdíl mezi námi a Slavii v útočné fázi. I když neměla šanci, dala gól. My jsme v nich neměli ani potřebné štěstí, aby se míč odrazil od tyče do brány, nebo abychom to po nějaké standardce dohráli.

Zdálo se, že minimálně druhý gól měl Heča chytnout. Souhlasíte?

On sám to ví. A zase jsme u toho. Nechci nikoho obviňovat, je to týmový sport. Ale potřebujeme, kór teď když dostáváme strašně laciné branky, nadstandard. Kdybychom tohle přežili, byl by to pro mužstvo impulz.

Nebyla to jeho první laciná branka. Zvažujete změnu mezi tyčemi?

Zatím ne. Tohle má na starost Luboš Přibyl. Určuje, kdo půjde do utkání. Bude dost času si o tom promluvit a nějak se dohodnout.

Podruhé za sebou nastoupil místo Cicilii na hrotu Vecheta. Chtěli jste rozpohybovat hru?

Regi hrál s Jabloncem a už před zápasem netrénoval, jak měl, což se pak projevilo v utkání. Vechy je mladý, potřebuje šanci a tak ji dostal. V Teplicích nezahrál špatný zápas a ani proti Slavii se neztratil. Měl to hodně těžké s kvalitními obránci soupeře, ale dal gól, což se u útočníka vždycky čeká. Regi dostal dost prostoru a místa, aby dokázal, že do sestavy patří. Teď musí počkat, až na něj zbude místo. A musí to potvrdit nejen na tréninku, ale i v zápasech, ve kterých nastoupí.

Pochválíte Patrika Blahúta, který byl vaším nejaktivnějším hráčem a začala u něj gólová akce?

Vypadal velmi dobře a překvapivě lépe na levé straně než na pravé, kde předtím hrál. U něj to chce více čas, aby si zvykl na těžké zápasy české ligy. Dnes hledáte hráče, kteří jsou na tom rychlostně dobře a i Douděra měl problémy Patrikovi utéct.

Jen na tribuně seděl Doski. Proč?

Je zraněný z utkání z Teplice a už na reprezentačním srazu nehrál ani jeden zápas. Ještě to vypadá na dva týdny.