Opavská posila Sus: Nechci říkat, že hrajeme o záchranu

„Na Slovensku jsem byl spokojený, nechtělo se mi odcházet, ale teď při druhé nabídce Opavy jsem už neváhal. Jsem rád, že jsem tady. Z kabiny a ze všeho mám dobrý dojem,“ řekl devětadvacetiletý záložník, který první českou ligu hrál za Příbram, Liberec a Baník Ostrava.

Takže v Seredi jste už spokojený nebyl?

V minulé sezoně se tam sešla výborná parta, trenéři, celý realizační tým, kluci v kabině. Něco neskutečného, co jsem nikde nezažil. Jenže v této sezoně se vše úplně vyměnilo, od vedení, trenérů, hráčů, takže už jsem z toho neměl takovou radost.

Co si slibujete od návratu do nejvyšší české soutěže?

Česká liga je pořád o třídu výše než slovenská. Znovu se musím dostat do povědomí lidí a ukázat se.

„Zápasy s týmy od osmého místa dolů musíme zvládat, a ještě k tomu v domácím prostředí.“

Jenže s Opavou vás čeká boj o záchranu.

Po úvodních kolech to tak vypadá, ale Opava je doma silná, což ukázala minule se Slavií (1:1). Body budeme sbírat. Nemám z toho strach.

Úspěšný boj o záchranu jste zažil s Libercem v roce 2015. Mohou vám pomoci tehdejší zkušenosti?

Zažil jsem to i před tím v Příbrami. Každý to má ve své hlavě. Není příjemné hrát o udržení, ale sezona je ještě dlouhá. Navíc bude i nadstavba, kde se utkáme se soupeři na stejné úrovni jako my. Nechci říkat, že hrajeme o záchranu.

Opava má zatím největší problém střílet góly. Během devíti kol jich dala pět, což je nejméně v lize. Je to na hře znát?

Víme to. Minule, kdy jsem poprvé za Opavu nastoupil v Olomouci, jsme měli ve finální fázi velké problémy. V první půli jsme se hodně soustředili na obranu, nevystřelili jsme na bránu. Když jsme měli zaútočit, chyběly nám síly dopředu. Po přestávce, když jsme prohrávali, jsme nějaké závary a šance měli. Od toho se musíme odrazit.

Čeká trenér Ivan Kopecký góly i od vás? Za Baník jste jich ve druhé lize dal šest ve 25 zápasech.

Budu jen rád, když nějaký gól dám a Opavě pomůžu k bodům, ale ještě jsem s trenérem vyloženě o své pozici nemluvil. Mohu hrát pravého obránce, pravou zálohu. Pokud mě trenér bude stavět do zálohy, věřím, že jsem schopný nějaký gól dát.

Jak se těšíte na váš první domácí zápas? Atmosféra v Opavě je pověstná, byť už návštěvy nejsou tak velké jako dříve.

Těším se moc, všichni hrajeme kvůli lidem. Fanouškovská základna je v Opavě velká, to vědí všichni. Na výjezdu v Olomouci byli fandové ve velkém počtu a hnali nás. Čekám plný stadion a že nám diváci pomohou ke třem bodům.

V případě výhry se můžete na Liberec, s nímž v sobotu hrajete, bodově dotáhnout. Budete mít o to větší motivaci?

My nesmíme koukat, kdo a o kolik bodů je před námi. Zápasy s týmy od osmého místa dolů musíme zvládat, a ještě k tomu v domácím prostředí. Věřím, že urveme tři body a vyhrabeme se z momentálně posledního místa.