Olomoučtí mazáci Vepřek a Sladký jsou na čekané. Je čas na změnu?

A nikoli kvůli zdravotním problémům. Pětatřicetiletý Vepřek v ní byl po deseti kolech jedinkrát, osmadvacetiletý Sladký ani jednou.

Pro zkušené borce nepříjemná a nezvyklá situace. Trenér Radoslav Látal sází na jiné. Vyvrací však, že by to byla předzvěst jejich konce v klubu. „Počítám s nimi,“ řekl. „Pozici mají pořád stejnou.“

Podle informací MF DNES ale Vepřek zvažuje v zimě změnu adresy, neboť se pořád cítí dobře a chce si na závěr kariéry užít každou minutu na hřišti. Zájem by mělo Brno.

„Sestavu dělá trenér, je to jeho kompetence. Co bude dál, uvidím...“ nechtěl Vepřek víc komentovat svou situaci v týmu.

12 minut odehrál Martin Sladký v sezoně, naskočil do dvou zápasů

Holohlavý bek je odchovancem klubu, míří k modrým legendám, památnou brankou ve finále poháru před osmi lety proti Spartě trefil Sigmě první trofej. Nestávalo se mu, aby se nevešel ani do nominace na zápas. Na tribuně strávil poslední tři kola.



Překvapí to tím spíš, že Ondřej Zmrzlý, jehož Látal před Vepřekem upřednostnil, chyběl naposledy proti Příbrami kvůli zranění. Přesto Vepřeka ani nenominoval, doleva z pravé strany raději přesunul Martina Hálu a na jeho místo postavil svého syna Radka.

Martin Sladký z Olomouce krotí míč.

A to je samozřejmě na Andrově stadionu citlivé téma, těžké pro všechny. „K mladému jsem ještě tvrdší než k ostatním,“ říká přísný kouč Látal. „Michal Vepřek měl drobnější problémy, sám o nich ví. Proti Příbrami jsme ale nominaci dělali s tím, že chceme mít na střídačce víc ofenzivních možností. Proto jsme povolali ještě Radiče,“ vysvětloval.



Předně je potřeba říct, že nominace je čistě věcí trenéra, i kdyby postavil svou mámu. Nikomu se z ní nemusí zpovídat, tím spíš, když má oporu ve výsledcích. A Sigmě start vyšel bodově natolik, že poskočila až na třetí místo. I bez stálic v sestavě. Látal nahradil Vepřeka jednadvacetiletým Zmrzlým, jehož přeškolil z pozice středního záložníka. A Sladkého zase Hálou (28), který se však lépe cítí na křídle.

„Do ligy jsme vstoupili velice dobře, první zápasy se nám vydařily, teď je to trošku horší. Udělali jsme ale spoustu bodů, hra celkem vypadala, nechtěli jsme do sestavy zasahovat,“ povídá Látal. „Zmrzlého jsme předělávali ze středního záložníka, ale až na nějaké chyby se s tím vypořádal. Na pravé straně začala dvojice Hála – Zahradníček. S Hálou jsme na beku moc nepočítali, ale v přípravě se to nějak vykrystalizovalo a nechtěli jsme do sestavy zasahovat, dokud to šlape.“

Vepřek nastoupil poprvé a naposledy v základu 4. října, v těžké bitvě proti Plzni (2:2) obstál, od MF DNES dostal nadprůměrnou známku 2. Předtím měl jen tři minuty s Libercem, víc nic. Ač v generálce proti Prostějovu skóroval a vypadalo to, že s ním Látal počítá do základu.

Vytížení Sladkého je ještě titěrnější: devět minut proti Karviné, tři proti Pardubicím. To navíc jako střídající hráč nešikovně v nastavení fauloval a po standardní situaci Pardubice srovnaly.

To mu však Látal tolik nevyčítal, neboť jeho faulu předcházela série jiných chyb.

„Sladký může naskočit na obou stranách i ve středu zálohy, to je jeho výhoda. Když jsme hráli nedávno přípravu s Gornikem Zabrze, odehráli jsme poločas velice špatně, nastoupil ve druhé půli do středu zálohy, my odehráli skvělých 45 minut a on dal nádherný gól ze 30 metrů, když vymetl šibenici. Podal vynikající výkon. Ví to, bavili jsme se o tom,“ chválí Látal přístup Sladkého, ačkoli jej v hierarchii beků momentálně přeskočil nejen Hála, který si díky rychlosti vede solidně dopředu a také práci dozadu výrazně zlepšil, ale i Látal mladší.



93 minut odehrál v sezoně Michal Vepřek, v základu byl jednou.

„Situace mě samozřejmě mrzí a netěší, jelikož nikdo rád nevysedává na lavičce a tribuně, ale je to rozhodnutí trenéra a já jako hráč to musím respektovat, brát profesionálně a soustředit se na sebe,“ poznamenal Sladký, jenž má smlouvu v Sigmě ještě na rok a půl.



Potíž může být v tom, že Látal není komunikativním typem trenéra, který by hráčům zdůvodňoval nominaci, ať už jde o mladíky, nebo zasloužilého Vepřeka. A pokud zkušený borec neví, na čem je, mohou vznikat zbytečná tření.

„Každý čeká na šanci, ať Míša Vepřek, nebo Martin Sladký,“ pokračuje Látal. „Určitě šance přijde. Nechci nikomu nic slibovat, ale změny budou už možná teď v Teplicích.“

Sigma se totiž vzpamatovává ze dvou zbytečných ztrát po sobě, když přišla o výhry góly v závěru. Nebýt toho, byla by už druhá.

Problémy však nemá v defenzivě, ale ve výstavbě hry, prakticky se nedostává do šancí. A s tím by rošáda na krajích obrany zase nejspíš tolik neudělala, byť náběhy beků jsou pro ofenzivu důležité.

Vrátí se mazáci do akce, nebo půjde jen o labutí píseň?