Musíme mít stále pokoru, říká karvinský stoper Šindelář

To proto, že zástupci ostravského klubu jeho přestupové lístky uvolnili až po vzájemném utkání. Od té doby ale v karvinské sestavě nechyběl ani v jednom ze čtyř ligových utkání.

Proti Mladé Boleslavi jste po třech zápasech, v nichž jste inkasovali, udrželi nulu. Můžete být spokojeni?

Z pohledu obrany to nebylo špatné, protože jsme hosty do ničeho nepouštěli až na nějaké brejkové situace. Divácky to mohl být zajímavý zápas, i když skončil bez gólů. Škoda prvního poločasu, v němž jsme měli více ze hry a Boleslav jsme zatlačili. Bohužel vyložené šance jsme neměli. Bod je asi dobrý pro obě strany, protože ke konci jsme hru až moc otevřeli.

A tím se soupeř pouštěl do rychlých protiútoků. Neobávali jste se, že dopadnete jako se Spartou, kdy jste vedli 2:0 a stále útočili, až jste prohráli 2:5?

Doma musíme vyhrávat. A to jsme moc chtěli, takže jsme to otvírali až moc. Hlavně že Vláďa chytil tu střelu, kdy byl protihráč před ním sám (brankář Neuman vyrazil ránu Douděry – pozn. red.). Podržel nás.

Jenže doma jste v tomto ligovém ročníku nezvítězili ani na třetí pokus...

Když se podíváme na soupeře, tak jsme hostili silný Baník a v derby nikdy nevíte, jak dopadne. Pak jsme měli Spartu a teď Mladou Boleslav. Takže ani jeden soupeř nebyl snadný. Možná nám nějaké z těch ztracených bodů budou chybět, ale nemůžeme být zklamaní a nadávat si, že jsme třeba ten zápas s Boleslaví nedotáhli k výhře. Musíme mít stále pokoru.

Vaše mužstvo se v létě hodně obměnilo. Proti Mladé Boleslavi nastoupilo osm fotbalistů, kteří na jaře v Karviné nebyli anebo nehrávali. Dá se říct, že si sestava už sedá, že jste se už docela sehráli?

Změny tady jsou, přišlo dost nových kluků. Navíc každý z nich má různé návyky ze svého předchozího působiště. Už však stále více víme, co od sebe čekat. Sbíráme bod po bodu a hra nebyla špatná. Když budeme jako dosud přistupovat ke všem zápasům, další body přijdou.