Zvedla se týmovost, těší karvinského stopera Šindeláře

Bránění je záležitost celého mužstva, ale Karvinští se v úvodu jarní části ligy mohou spolehnout na obrannou čtveřici Ndefe, Šindelář, Rundić a Moravec.



„Je super, že držíme nulu,“ prohlásil devětadvacetiletý stoper Martin Šindelář. „Vzadu jsme od toho, abychom branky nedostávali, což se nám zatím daří. Pokud gól nedostaneme, neprohrajeme. Doufejme, že tak budeme pokračovat.“

Čím to je, že se Karviné najednou v obraně tak daří?

Nebudeme si nalhávat. Minulý soupeř (Příbram 2:0) i ti předešlí (Zlín 2:0, Teplice 3:0, Bohemians Praha 1905 0:0) měli nějaké šance, ale vždy jsme je zvládli. Těžko se všechny příležitosti, které si protivník vypracuje, eliminují. Ale je to práce celého týmu, zásluha všech hráčů, že máme vzadu nuly. Není to jenom o defenzivě, o brankáři, ale celé mužstvo bojuje, maká.

Velký podíl na třech nulách měl také Petr Bolek, ale zranil se a čisté konto s Příbramí vychytal mladý Vladimír Neuman...

...a utkání zvládl výborně. Jsem rád i za něj, protože to byl jeho první start. Pro gólmany je každý zápas o to složitější, že musejí čekat na svou šanci a být připraveni. Když nám v neděli utekl příbramský útočník Škoda, nechci říkat, jestli byl ofsajd, nebo ne, to jsem nemohl vidět, ale Vláďa jeho únik chytil. Pro nás je super, že nedostáváme branky. Jednou nějaký gól dostaneme, jen doufám, že se z toho nepoděláme. Že budeme pokračovat v naší hře.

Překvapilo vás, jak vaše obrana funguje, když je z poloviny jiná než na podzim?

Ano. Nikdo asi nečekal, že budeme mít čtyři nuly, ale co jsem tady, asi měsíc i s cestou, tak se hodně zvedla týmovost v kabině. Všichni makají, všichni chtějí pomoci jeden druhému, takže když náhodou někdo prohraje souboj nebo je u míče pozdě, každý druhý ho zastoupí. Jde to poznat na atmosféře v kabině i na trénincích a samozřejmě také v zápasech.

A důležité je i to, že se zlepšilo zakončení.

Pomohlo nám, že jsme zvládli první zápas, a teď se vezeme na vlně. Jsem zvědavý, jak zareagujeme, až dostaneme branku, anebo nějaký zápas nezvládneme. Nebojím se však, že bychom, když budeme takto hrát a takto přistupovat k utkáním, nesbírali body.

Dostali jste se na mimobarážové pozice, takže jste spokojeni?

Kdyby byl konec sezony, bylo by to super, ale teď to nic neřeší. Jde jen o dílčí úspěch. Aspoň vytvoříme tlak na ostatní týmy. Pořád nás ještě čeká šest kol a nadstavba, takže ve hře je stále dost bodů.

Tuto sobotu nastoupíte v Opavě, což bude další vypjatý souboj s týmem ohroženým sestupem.

Bavili jsme se v kabině, že nyní pět kol máme soupeře, kteří nás zřejmě čekají i v nadstavbě. Jako by to bylo nanečisto. Pokud bychom výsledky jako nyní měli i v nadstavbové části ligy, bylo by to skvělé, ale budou to úplně jiné zápasy.