„Jak se říká, že člověk utekl hrobníkovi z lopaty, tak já jsem o sobě slyšel, že už jsem byl zakopaný a zázrakem jsem se vykopal. Takže můžu být rád, že tu dneska vůbec jsem,“ řekl talentovaný fotbalista Slovanu.

Když Rýzek 16. června nezahájil s libereckým týmem letní přípravu, trenér Radoslav Kováč se na tiskové konferenci zmínil o jeho zdravotních problémech. V tu chvíli však nikdo netušil, jak moc vážné to s mladým stoperem bylo.

V rozhovoru pro platformu Slovan+ nyní Rýzek své potíže poprvé podrobně popsal. A z jeho slov mrazí.

„Byl to úplně obyčejný den. Byl jsem si zacvičit, a když už jsem šel domů, najednou se mi udělalo špatně. Zavolali mi záchranku, jel jsem do nemocnice a tam mi museli operovat slezinu,“ líčil hráč Liberce. „Zjistilo se, že jsem tam měl vrozené aneurysma, to mi prasklo a do břicha se mi začala valit krev. Doktoři mi jí tam našli tři litry. Bylo to hraniční.“

Aneurysma slezinné tepny je výduť na stěně tepny, která zásobuje orgán krví. Pokud dojde k prasknutí, nastává masivní vnitřní krvácení do břišní dutiny, které ohrožuje život a vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Jde o vzácný, ale o to nebezpečnější stav. Často probíhá bez příznaků, dokud nenastane komplikace...

Mladý fotbalista vůbec netušil, že v jeho útrobách tiká časovaná bomba. Když se v nemocnici probudil, ještě omámený z narkózy a léků, jeho první otázka byla, jestli ještě bude moci hrát fotbal: „Probudit se v takovém stavu byl šok. Měl jsem štěstí, že jsem dostal rychlou pomoc. Kdyby ne, mohlo to dopadnout jinak.“

V nemocnici strávil osm dní, pak ho propustili do domácího léčení. Kdy se však objeví na tréninku, to je zatím ve hvězdách. „Doktoři říkají, že je ještě brzy na to, aby mi to řekli konkrétně. Já sám si myslím, že moje léčení potrvá tak dva měsíce.“ Liberečtí hráči a trenéři zatím alespoň natočili v kabině video se vzkazem, aby nemocného parťáka na dálku povzbudili.

Vytáhlý stoper přišel do Liberce před rokem ze slovenského Spartaku Trnava. Už od začátku ho však trápily zdravotní potíže. Pod Ještěd dorazil zraněný, a sotva se vyléčil, hned se zase zranil. Na hřiště se tak pořádně dostal až na jaře, kdy nastupoval za liberecký B-tým. Na premiérový start v prvoligovém áčku zatím stále čeká.

„První rok v Liberci pro mě byl náročný hlavně psychicky, protože jsem v minulosti zraněný nebýval. Čekal jsem, že toho odehraju víc,“ přiznal Rýzek.

A na završení ne úplně šťastného roku přišly v létě vážné potíže se slezinou a následná operace. Talentovaný hráč tak musí začít prakticky od nuly: „Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Beru to tak, že jsem dostal druhou šanci a chci ji využít na tisíc procent. Věřím, že se vrátím ještě silnější.“