Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Autor:
  18:53
Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelní představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní městská část zatrhla vybudovat zázemí pro áčko. „Je to přímý důsledek toho, co se v sobotu dělo na derby,“ zmínil zastřeným hlasem Martin Říha, první místopředseda klubového představenstva.
Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární komise. | foto: Petr Topič, MAFRA

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární komise. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...
Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.
Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík před mimořádným zasedáním disciplinární komise.
50 fotografií

Říha společně s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem v úterý po poledni dorazili do sídla Ligové fotbalové asociace (LFA) v pražské Libni.

Před disciplinární komisi předstoupili po zástupcích Sparty a krátce před čtrnáctou hodinou si za nedohrané derby vyslechli trest, který nemá obdoby: pokuta deset milionů korun, nutnost čtyři utkání odehrát bez diváků a kontumační porážka 0:3.

„Šli jsme sem s vědomím, že předpokládané sankce se můžou blížit horním sazbám, které disciplinární řád uložit umožňuje. To se v zásadě, až na výjimku co do počtu utkání, i stalo,“ prohlásil Říha, když sjel výtahem z osmého patra administrativní budovy do přízemí.

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

„Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme samozřejmě počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo,“ poznamenal Říha.

Čekal jste, co se týče pokuty i počtu zápasů bez diváků, shovívavější verdikt?
Přicházeli jsme s pokorou a zároveň jsme ujišťovali a deklarovali, ať už bude sankce jakákoli, že se vzdáme práva na odvolání. A to jsme rovněž udělali.

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Deset milionů korun je maximální pokuta, kterou lze v českém prostředí uložit. Kolik to však Slavii bude stát ve skutečnosti?
Ta pokuta v kombinaci s tím, že nemůžeme mít ve čtyřech zápasech na stadionu diváky, nám podle předběžných odhadů způsobí škodu víc než padesát milionů. V uplynulých dnech jsme prostřednictvím pana předsedy představenstva deklarovali celou řadu opatření, která se chystáme přijmout, popřípadě dál upřesňovat a precizovat. Vnímáme, že to vedlo k tomu, že ten počet utkání, které budeme hrát bez diváků, nebyl ještě vyšší.

Mohlo to být až šest, i tak to dost odnesou také ti slušní fanoušci.
Bohužel, to mě moc mrzí. Nejde jen o závěr letošního ročníku ale i o začátek nové sezony. Rád bych se fanouškům, kteří se ničeho nedopustili, omluvil, že na zápasech být nemůžou. Zároveň doufáme, že ničeho takového se už v budoucnu nedočkáme. Naší snahou je identifikovat ty osoby, které se toho jednání dopustily, ať už vůči sektoru hostů nebo vůči hostujícím hráčům.

Budete po nich vymáhat škodu, pokud se vám je podaří odhalit a ztotožnit?
Ano.

Máte určenou výši částky?
V současné chvíli nejsem na tohle schopen specificky reagovat. To bude předmětem dalších postupů.

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Další důsledkem chování fanoušků v derby je stanovisko městské části Praha - Šeberov. Co znamená konkrétně?
Jak všichni víte, plánujeme tam výstavbu tréninkového centra. Zastupitelstvo prostřednictvím paní starostky nás informovalo dopisem o tom, že ruší svoje usnesení, které umožňovalo do budoucna vybudovat i tréninkové zázemí pro naše áčko. Nadále jsou s námi ochotni jednat pouze o mládežnické akademii.

Na stadionu bylo velké množství pyrotechniky, která je zakázaná. Jak je možné ji tam pronést? Děje se to s vaším tichým souhlasem?
My jsme oznámili, jaké uděláme postupy do budoucna, a toho se v tuto chvíli hodláme držet. Jak se dostane pyrotechnika na stadion, tak k tomu máme nějaká podezření, nicméně ne nejistotu.

V obchodě Tribuny Sever, odkud vběhli chuligáni na hřiště a napadli fanoušky i hráče Sparty, se prodává oblečení, které propaguje pyrotechniku nebo je na něm nenávistný obsah vůči Spartě. Je to s vaším vědomím? Schvalujete to?
Slavia jako fotbalový klub nemá kontrolu nad tím, co se objevuje v soukromých obchodech jiných subjektů.

Momentka ze slavnostního představení nových slávistických dresů. Na snímku předseda představenstva Jaroslav Tvrdík (vlevo) a generální ředitel Martin Říha.

Po kontumační porážce je váš náskok na rivala už jen pět bodů. Jde o velkou komplikaci v boji o titul?
To je jednoduchá matematika. Máme tři zápasy do konce sezony a věříme, že tým síly zmobilizuje. I když byl pouhé tři minuty od titulu, tak věříme, že se hráči dokážou znovu koncentrovat a potřebné vítězství v dalších zápasech uhrají.

Co byste výtržníkům vzkázal?
Doufám, že vnímají, že důsledky jejich jednání jsou nedozírné.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosté poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Slovácko - Baník 2:1, Ostrava zůstává na dně tabulky, rozhodly bleskové trefy

Aktualizujeme
Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka na míči v zápase proti Baníku Ostrava.

Fotbalisté Slovácko porazili ve třetím kole nadstavby skupiny o udržení Baník Ostrava 2:1 a definitivně se vyhnuli přímému sestupu. Utkání rozhodla blesková tříminutovka ve druhé půli, kdy se...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  19:42

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Aktualizujeme
Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Fotbalisté Zlína ve třetím kole nadstavby o udržení vedli proti Teplicím už v 19. minutě 2:0, slibný náskok ale neudrželi. Hosté po přestávce bleskově vyrovnali, a i když v závěru dohrávali bez...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  19:28

ONLINE: Sparta - Plzeň, domácím chybí 17 hráčů. V základu Kuchta, Rrahmani i Vojta

Sledujeme online
Plzeňský Memič (vlevo) a sparťan Zelený v souboji v ligovém utkání.

Nakonec to může být jeden z nejdůležitějších zápasů ligové sezony. Když sparťanští fotbalisté zvítězí, s předstihem stáhnou vedoucí Slavii na pouhé dva body, díky čerstvé kontumaci víkendového...

12. května 2026  19:12

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili" na disciplinární komisi, čelní představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

12. května 2026  18:53

Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Sobotní incident v derby nebyl ani zdaleka prvním, kdy český fotbal řešil problém s fanoušky. Ne vždy šlo o předčasné vběhnutí na trávník a napadení hráčů soupeře, jako to udělali slávisté....

12. května 2026  17:03

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá...

12. května 2026  16:14

Slavia se omlouvá fanouškům: Věřili jsme v příčetnost a svět fotbalu bez plotů

Fanoušci Slavie na domácím stadionu v Edenu.

„Uplynulo několik dní od okamžiku, který nás asi nikdy nepřebolí..." Tak začíná vzkaz fotbalové Slavie směrem ke svým fanouškům. V prohlášení se omlouvá za události, k nimž došlo v závěru derby...

12. května 2026  15:06

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:43

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním...

12. května 2026  13:19

