Beneš a Pospíšil překvapivě končí v áčku Olomouce. Vsadili jsme na jiné, říká kouč

Bez přítomnosti novinářů pak skrze klubové kanály Sigma stroze oznámila: Martin Pospíšil a Vít Beneš byli přeřazeni do druholigového B týmu.

Novináři v útrobách Androva stadionu neměli na dopolední tiskovce k dispozici ani složení A týmu pro začátek Chance Ligy, možná proto, aby si pozorná oka nevšimla absence dvou ostřílených harcovníků.

„Po vyhodnocení přípravy a v rámci procesu přestavby a omlazení týmu jsme došli k závěru, že bychom oběma nemohli garantovat v utkání herní vytížení, jaké by si sami představovali. Rozhodli jsme se vsadit do budoucna na jiné hráče s větší dynamikou a potenciálem,“ řekl Janotka klubovému webu Sigmy.

„Oba si zaslouží velký respekt za to, co pro klub odvedli, a proto dostali možnost stát se součástí B týmu, kde by plnili roli zkušených hráčů, kteří by pomáhali s výchovou a rozvojem mladých talentovaných hráčů, případně volnou ruku k tomu, aby si našli uplatnění v jiném klubu,“ dodal nový trenér Olomouce.

Brněnský záložník Michal Ševčík (vpravo) a obránce Vít Beneš z Olomouce

Zejména u stopera Beneše (35) se jedná o velké překvapení. Bez něj mají Olomoučané jen dva ortodoxní stopery prověřené ligou – Jakuba Pokorného a Lukáše Vraštila. Alternovat může i 21letý František Matys, ten má ovšem v první lize jen sedm startů.



Ve formaci se třemi stopery může nastoupit i nová olomoucká posila Michal Leibl, jenž ale promarodil celou jarní části ligy.

Beneš, člen Klubu legend Chance Ligy, nastřádal v první lize 335 startů, z toho 134 za Sigmu. Zbytek za Jablonec a Kladno, dvě sezony strávil v Maďarsku. V uplynulé sezoně na trávníku nechyběl, byl-li zdravý. Spojení s rychlejším Pokorným fungovalo, Beneš byl pro Sigmu platný hlavně ve vzdušných a osobních soubojích, v nich stěží hledal přemožitele.

A ačkoliv v letní přípravě nezářil, je velkým překvapením, že takto zkušený a spolehlivý borec musí kousat přeřazení do B týmu.

Vnitřně jsem se chválil už i za dobrý dotek

Dnes 33letý středopolař Pospíšil se do Sigmy vrátil v zimě roku 2023 po šesti letech v polské Jagiellonii. Odchovanec Olomouce prošel i Jabloncem, krátce Plzní a při svém návratu platil za velkou hvězdu.

Ostatně sám se netajil tím, že v koutku duše pomýšlí na reprezentační dres. Po návratu zářil, vymýšlel jednu gólovou přihrávku za druhou, v uplynulé sezoně se ale postupně začal z kádru trenéra Václava Jílka vytrácet.

Kreativní hráč s vytříbenou technikou často vysedával na lavičce, až experti začali Jílkovi vyčítat, že pro Pospíšila neumí najít vhodnou pozici, která by jej takticky nesvazovala.

„Ze začátku to fungovalo, ale pak si na mě soupeři začali dávat větší pozor,“ přemítal Pospíšil v zimě a fanouškům sliboval: „Na jaře uvidíte Martina Pospíšila takového, jaký byl, když se vracel.“ Jenže jeho i celou Sigmu pohltila na jaře velká krize, která vyústila až v odvolání trenéra Jílka.

V rozhovoru pro iDNES.cz z kraje července už byl Pospíšil opatrnější: „Na jaře to moje nejlepší verze opravdu nebyla. Musím říct, že jsme se trápili herně celý tým a v tomhle je pak těžké hledat pozitiva. Potom už jsem se vnitřně chválil i za dobrý dotek nebo nahrávku na gól. Všichni na tu část sezony budeme chtít zapomenout.“

„Počkám na první kola. A nebavil bych se ani o tom, jestli to bude o mně, se mnou a beze mě. Hlavně se musí začít dařit,“ uzavřel.

Asi i podle těchto slov je patrné, že s přeřazením do béčka – a svolením hledat si nové angažmá – příliš nepočítal.