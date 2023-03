Fotbalový profesor Pospíšil učaroval. Sigma má hrát pravidelně v šestce, velí

Jednatřicetiletý záložník se vrátil z Polska do mateřského klubu po devíti letech. I když si Pospíšil v obnovené premiéře na Andrově stadionu v modrém dresu „kanadské body“ při vítězství 3:0 nad Českými Budějovicemi nepřipsal, velmi rychle převzal otěže zápasu do svých rukou. Tedy nohou, zlatých kopaček, jež svým typickým krátkým voděním a doteky vnějším nártem jako by míč mazlily.

V práci s balonem připomíná spíše španělskou než českou školu, krásně se na něj dívá. Byl jako profesor, jenž žákům rozdává výborné kolmé pasy, ale také získává balony a je pořád na špičkách. „Jsem rád, že jsem ukázal, že můžu pomoct,“ řekl.

Chválu sklidil ze všech stran.

„Pospa je hodně kreativní i soubojový. Z Polska si přinesl kvalitu. Bylo vidět, že je rozdílový hráč nahoru i dolů,“ ocenil nového parťáka Jan Vodháněl, autor dvou gólů.

„Potvrdil výkonnost, kterou předváděl v Polsku. Nebojí se míče a dokáže se dostat z těžkých situací. Nadstavba v podobě rychlého driblinku je výborná. Vypíchl bych i spoustu získaných míčů v defenzivě,“ ocenil trenér Václav Jílek.

Za vypíchnutí stojí i ulička ihned po zisku míče při presinku. Růska jí vyzval k přihrávce před branku na volného Vodháněla. Gólová akce na pár doteků, do kuchyně. Tohle se musí fanouškům modrých líbit.

„Jednoznačně,“ kývl Jílek. „Vždy je to o tom, jak dokáže hráč vnímat spoluhráče, což byla vždycky Martinova silná stránka. Jde o věci, které k němu patří. Tohle po něm budeme chtít a on je určitě schopen to předvést vícekrát za zápas.“

Očekávání jsou velká a Pospíšil se jich nebojí. Dozrál v lídra, tuhle pozici plnil šest let i v Bialystoku. Bývalý hráč Plzně či Jablonce se vrátil do Olomouce i kvůli ambicím. Rád by rozšířil sbírku tří startů v reprezentaci a cítí šanci také na evropské poháry. Sigmě chybí na čtvrté místo, které je může zaručovat, dva body.

„I to mě táhlo k návratu, abych tomu mohl pomoct,“ pronesl bělkovický rodák, jenž nosí oblíbené číslo 26, se kterým vletěl na Hané do ligy. „Chtěl bych, aby Sigma byla klub, který by v šestce hrál pravidelně. Když to tak může dělat Slovácko, tak nevidím důvod, proč ne Sigma. Vrátil jsem se i proto, abych každou sezonu bojoval o nejvyšší příčky.“ Dočká se už letos?

Sigmáci tahají šňůru devíti utkání bez porážky, kterou chtějí natáhnout v sobotu doma (15.00) proti Mladé Boleslavi.