Fotbalista, fantastické vodění míče. Profesor Pospíšil učaroval Sigmu. Posune ji?

Jedenatřicetiletý záložník se vrátil z Polska do mateřského klubu po devíti letech. I když si Pospíšil v obnovené premiéře na Andrově stadionu v modrém dresu „kanadské body“ při vítězství 3:0 nad Českými Budějovicemi nepřipsal a pokazil první dotek s míčem, když si jej špatně zpracoval, velmi rychle převzal otěže zápasu do svých rukou.

Tedy nohou, zlatých kopaček, jež svým typickým krátkým voděním a doteky vnějším nártem jako by míč mazlily. Ostatně fotbal miluje a trochu něhy se vždy sluší. V práci s balonem připomíná spíše španělskou než českou školu, krásně se na něj dívá. Byl jako profesor, jež žákům rozdává výborné kolmé pasy, ale také získává balony a je pořád na špičkách. „Jsem rád, že jsem ukázal, že můžu pomoct,“ řekl.

Chválu sklidil z všech stran. „Pospa je hodně kreativní i soubojový. Z Polska si přinesl kvalitu. Bylo vidět, že je rozdílový hráč nahoru i dolů,“ ocenil nového parťáka Jan Vodháněl, autor dvou gólů.

„Potvrdil výkonnost, kterou předváděl v Polsku, když jsem nějaký zápas viděl. Je to hráč, který se nebojí míče a dokáže se dostat z těžkých situací. Nadstavba v podobě rychlého driblinku je výborná. Vypíchl bych i spoustu získaných míčů v defenzivě,“ ocenil trenér Václav Jílek.

Za vypíchnutí stojí také blesková ulička ihned po zisku míče při presinku. Předfinálním balonem na Růska vyzval k přihrávce před branku na volného Vodháněla. Gólová akce na pár doteků, do kuchyně. Tohle se musí fanouškům modrých líbit. „Jednoznačně,“ kývl Jílek. „Vždy je to o tom, jak dokáže hráč vnímat spoluhráče. To byla vždycky Martinova silná stránka. To jsou věci, které k němu patří. Tohle po něm budeme chtít a on to je určitě schopen realizovat vícekrát v zápase.“

Zaútočí na čtvrté místo

Očekávání jsou zkrátka velká a Pospíšil se jich nebojí. V jednatřiceti letech dozrál v lídra, tuhle pozici plnil úspěšně šest let také v Bialystoku, kde si připsal jako cizinec nejvíc startů v historii klubu.

Martin Pospíšil (vlevo) v souboji s Matějem Vydrou z Plzně.

Bývalý hráč Plzně či Jablonce se vrátil do Olomouce i kvůli ambicím. Rád by rozšířil sbírku tří startů v reprezentaci a cítí šanci také na evropské poháry. Sigmě chybí na čtvrté místo, které je může zaručovat, dva body.

„I to mě táhlo k návratu, abych tomu mohl pomoct,“ pronesl bělkovický rodák, jenž nosí oblíbené číslo 26, se kterým vletěl na Hané do ligy. „Chtěl bych, aby Sigma byla klub, který by v šestce hrál pravidelně. Když to tak může dělat Slovácko, tak nevidím důvod, proč ne Sigma. Vrátil jsem se i proto, abych každou sezonu bojoval o nejvyšší příčky.“

Cítí se ve formě, v herní i kondiční, i když tam viděl Jílek drobné rezervy. „V závěru se mi zdálo, že mu malinko docházely síly, v defenzivě už nebyl tak poctivý. Možná i pod dojmem toho, že jsme měli tříbrankový náskok a soupeř hrál v deseti. Z hlediska našich nároků tam ještě je rezerva na kondiční dotažení.“

I díky Pospíšilovi ukončila Olomouc nepříjemnou šestizápasovou sérii remíz a poprvé na jaře brala tři body. Úleva... „Obrovská,“ oddechl si Jílek. „Jedna věc je šest remíz v řadě a druhá, že tabulka je neskutečně vyrovnaná, takže potřebujete hlavně doma bodovat. I naši fanoušci už na vítězství doma dlouho čekali. Byl to důležitý počin i pro další průběh základní části.“

Teď navíc jeho hoši tahají příjemnější šňůru devíti utkání bez porážky, kterou budou chtít natáhnout v sobotu doma (15.00) proti Mladé Boleslavi. „Neprohrát devětkrát v řadě je příjemné, ale vzhledem k počtu remíz to není nic bombastického. Nejlepší bude, když budeme nabalovat další vítězství,“ přeje si Jílek.

Jílkovi se líbí i Israel

Ocenil nejen Pospíšila, ale také další posilu. Premiéru si v dresu Sigmy odbyl nigerijský jednadvacetiletý záložník Dele Israel, který nastoupil na posledních deset minut.

Tomáš Zajíc z Českých Budějovic (vlevo) stíhá Jana Vodháněla z Olomouce.

„Dele se aklimatizuje, v tréninku vypadá výborně. Je to charakterově velmi dobře nastavený kluk a dobře pracuje. Byla to příležitost ukázat ho publiku a ukázat jemu, že s ním počítáme,“ poznamenal Jílek.

Israel si mohl připsat gól i asistenci, ale z vápna zakončil zbrkle a pas na Přichystala přečetl brankář. Na první pohled má však poněkud netypický způsob běhu. „Může to možná tak působit, má jinou mechaniku pohybu. Především není křídelní hráč, je spíš do středu hřiště,“ zdůraznil Jílek. „Je to velmi chytrý a zodpovědný hráč, který je na balonu klidný. Do budoucna je pro Sigmu hodně zajímavý.“

V přítomnosti ji táhnou jiní. V hráčích jako Pospíšil, Vodháněl, Růsek a Chytil má velkou útočnou sílu, kterou se pokusí využít v útoku na čtvrté místo. Otázkou je, co udělá s defenzivou zranění lídra Beneše. Už mladoboleslavský hroťák Jawo bude dobrá prověrka pro Pokorného a spol.