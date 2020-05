Vrátí se Nešpor ještě k fotbalu? Hlavně žít bez bolesti, přeje si

„Vyhlídky na návrat moc neřeším, zabývám se spíše tím, abych neměl bolesti, protože mě to ovlivňuje i v normálním životě,“ řekl v rozhovoru pro web Sigmy.



Poslední zápas odehrál loni 5. října v Příbrami, to už dva měsíce nastupoval s bolestmi. „Tím jsem tomu asi nepomohl. Na rezonanci mi objevili zánět na stydké kosti, vyčetl jsem to i já, protože ta kost svítila jak vánoční žárovka,“ vypráví autor tří sezonních branek.

„Na přelomu ledna a února už tam údajně zánět nebyl, přesto jsem necítil žádné zlepšení. Měl jsem i několik sezení u doktorů v Německu. V Hamburku jsem byl u doktora, který mi už pomohl během angažmá ve Spartě. Doporučil mi ho kamarád David Jarolím, s kterým jsem hrál v Mladé Boleslavi. Pravděpodobně je problém u utlačeného nervu, který mi způsobuje bolesti. Navštívil jsem i lékaře v Augsburgu, jeho léčba také nevyšla.“

Stále tak nemůže jít do plného tréninku. „Je to pro mě složitá doba. V poslední době se řešilo, že by problémy mohly jít od zad, takže bych měl v květnu podstoupit injekci během CT vyšetření páteřního kanálu. Teď jsem v péči neurologa v Praze a zkouším se pomalu dostávat do zátěže.“

Nový kontrakt tak nyní není prioritou. „Především si přeji žít bez bolesti. Pro návrat ale udělám vše, protože fotbal miluji a chci, aby mě zase naplňoval radostí,“ přeje si. „Bylo by však horší, kdyby mi bylo dvacet, teď to beru jinak. Vaškovi Kadlecovi ze Sparty neustále otékalo koleno a musel skončit. Konec kariéry stejně jednou přijde, to je realita.“