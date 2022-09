Musíme být soudržnější a hrát jako tým, velí budějovický kapitán

Proč to doma zase nevyšlo?

Myslím si, že jsme celkem dobře do zápasu vstoupili. Byli jsme aktivní a měli jsme i pár šancí. Jenže ty jsme nevyužili. Pak jsme ale zase neubránili standardky. Olomouc toho využila a tím se dostala do tempa. Třetí zápas po sobě dostaneme gól ze standardky. Naše osobní zodpovědnost zase byla nulová. Určitě bylo v našich silách, abychom za stavu 0:1 nezpanikařili a otočili to. Ale Sigma dala druhý gól a pak už to bylo těžké. Tam se to zlomilo.

Čím si to vysvětlujete, že se vám na vlastním hřišti tak nedaří?

Těžko říci. Začátek jsme neměli špatný, ale když to nevyužijeme a nedáme gól, tak je to těžké. Nemluví se mi o tom moc dobře a neumím si to moc vysvětlit.

Pamatujete takovou sérii bez domácí výhry?

Nevybavuji si to. Asi ne, bohužel.

Teď máte před sebou reprezentační přestávku, takže budete mít dost času na chybách zapracovat. Na co se konkrétně budete zaměřovat?

Sice tam ještě máme pohárový zápas, který budeme hrát ve středu v Chomutově, ale určitě padnou nějaká ostřejší slova. I když výkon nebyl tak špatný, tak podobné výsledky už si příště nemůžeme dovolovat. Celkově musíme změnit osobní přístup nás všech, dostáváme teď opravdu úplně zbytečné góly z klasických situací.

Bude to asi chtít zapracovat kromě útočné fáze i na opačné straně v obraně. Za poslední tři utkání jste dostali jedenáct gólů. To je už hodně vysoké číslo.

Hrajeme otevřeně. Chceme dotahovat skóre a pak lehce uděláme vzadu chyby. Někdy je to složité, ale je jasné, že to jde hlavně za námi obránci. Musíme hrát víc kompaktněji, být soudržnější a začít víc fungovat jako tým.

Jak se vám hraje, když stadion ve druhém poločase často skanduje „Weber ven“ a přeje si odvolání trenéra? Vnímáte to při hře?

Jasně, že to slyšíte. Není to nic příjemného, ale do té situace jsme se dostali jen my sami a fanoušci mohou vyjádřit svoji nespokojenost. My teď budeme muset udělat všechno pro to, aby byli při zápasech zase spokojení.

Dokonce jsem z tribun slyšel i pokřik „Králik ven“.

Patří to k fotbalu, možná i všeobecně ke sportu. Lidem se nelíbil můj výkon, takže mají asi právo zakřičet si moje jméno. My si musíme k tomu zápasu sednout, zhodnotit ho s trenéry. A jestli se ukáže, že jsem opravdu nehrál dobře, tak se z toho musím poučit.