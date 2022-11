Ještě že jsme byli efektivní, říká kapitán budějovických fotbalistů

Nechybělo moc a nyní byste hodnotil podzimní část Jablonce. V létě se na vás ptala i Sparta. Jak blízko bylo zejména první zmiňované angažmá?

O Spartě nic nevím, Jablonec byl dost blízko. Ale nakonec jsem zůstal v Budějovicích, kde jsem podepsal dvouletou smlouvu. Jsem tu spokojený, s rodinou jsme se zde zabydleli.

Nezalitoval jste toho nikdy?

Když jsem se díval na svoji kariéru, tak jsem si říkal, že bych se v ní chtěl posunout, získat nový impulz. Byl jsem nakloněný k tomu, abych do Jablonce odešel. Ale nakonec jsem prodloužil smlouvu v Dynamu.

Jakou roli při jednání hrál trenér David Horejš, který šel z Budějovic právě do Jablonce?

On byl hlavní důvod, proč jsem tam chtěl jít. Máme spolu dobrý vztah a vím, co od něj očekávat. Ale některé okolnosti nakonec převážily, že jsem zůstal v Budějovicích. Neberu to jako promarněnou šanci. Na stopera mám pořád dobrý věk. Když se nám bude dařit jako týmu, tak budeme i jako jednotlivci atraktivní pro další mužstva.

78 zápasů v české nejvyšší soutěži odehrál, všechny v Dynamu

Dostali jsme se k týmu. Dynamu patří třináctá pozice s osmnácti body. Jak hodnotíte podzim?

Bylo to zvláštní. Bodů jsme měli loni po patnáctém kole stejně, ale byli jsme v tabulce výš. Letos je liga hodně vyrovnaná. Stačí dvě výhry a jsme pomalu v první šestce.

Nedařilo se vám hlavně doma, kde jste až v posledním utkání poprvé vyhráli. Čím to bylo?

Nevím. Dostávám stejnou otázku celý podzim a neznal jsem na ni odpověď předtím a neznám ani teď. Klub jako my by měl mít z domácího stadionu pevnost a k tomu nějaké body vozit z venku. Ale naopak se u nás soupeři chytili a nás to srazilo. V klíčových chvílích jsme měli jako starší hráči tým zvednout a nakopnout. To se nestalo. Snad se to na jaře otočí.

Naopak venku jste získali cenné skalpy v Ostravě, na Bohemians, v Teplicích. Přitom loni jste na hřištích soupeřů nevyhráli ani jednou.

I s trochou štěstí jsme vyhráli těžké zápasy, jenže na to jsme nedokázali doma navázat. Možná jsme měli svázané nohy, ale nevím, proč by nás takový úspěch měl svazovat. Naopak to má být motivace. Podzim se kvůli domácím zápasům nehodnotí dobře.

Výsledky převážily výkony?

Ano. Výkony jsme mnohdy nepředvedli dobré. Ani mentální nastavení hráčů na hřišti nebylo ideální. Dostali jsme gól nebo červenou kartu, něco se změnilo a my jsme úplně vypadli ze hry. Naopak v předchozích sezonách nás inkasovaný gól nakopl a dokázali jsme to otočit. Teď nás většinou úplně srazil.

Jak se měnila nálada v kabině?

Myslím, že ta byla celkem v pohodě. Jak se venku většinou zadařilo, tak jsme byli vždy znovu motivovaní. Domácí neúspěchy jsme společně řešili a možná se nám to dostalo i trochu do hlav. Ale nešli jsme do domácích zápasů ve stresu.

Mužstvo před sezonou opustili Mick van Buren, Matěj Valenta či Vojtěch Vorel. Hlavně první dva jmenované se nepovedlo nahradit, že?

Jsou to hráči velké kvality, což ukazují i v klubech, kde jsou teď. Číselně se nám je nepovedlo zastoupit. Předtím tu byli navíc i Fortune Bassey a Max Talovierov. Myslím, že si vedení uvědomuje, že je s tím třeba něco dělat. I tak si ale myslím, že v kabině je taková kvalita, že můžeme v první lize vyhrávat.

Nepovedené podzimní výkony dokazují i statistiky. Stříleli jste nejméně ze všech, i předposlední Pardubice měly o 40 střel víc. Podobné je to s pokusy na branku. Svítí u vás nejnižší držení míče, nejméně rozehraných rohů. Naopak na gólmany Dynama šlo nejvíce ran.

Nejsou to vůbec hezká čísla. O některých vím, jiná slyším poprvé. Ale o něčem to svědčí. Můžeme být rádi, že jsme byli tak efektivní. Nicméně víme, že jsme v některých zápasech byli málo nebezpeční, někdy jsme ani nevystřelili na branku. Celé mužstvo bylo zatažené, a proto si na nás soupeři vytvořili hodně šancí, tedy vlastně nejvíc.

Ještě dvě statistiky. Faulovali jste sice nejméně z celé ligy, ale pět červených karet znamená vyloučení v každém třetím zápase. Souvisí to znovu s psychikou?

Mohlo to být dané také frustrací. Ale celé mužstvo bylo pod tlakem, na hřišti většinou dominoval soupeř. V daných situacích je na rozhodnutí sekunda a párkrát nastala špatná volba. S tím se občas nedá nic dělat.

Co zatím přinesla nová trenérská dvojice Tomáš Zápotočný – Marek Nikl?

Pozitivní energii. Snaží se nám vysvětlovat, proč co děláme. Pro mužstvo je to dobrý impulz, kluci v kabině to vnímají dobře. Trenéři nám dali takovou vizi, že na to máme. Oba vnímají fotbal jinak než většina českých či slovenských koučů. Zatím jsme řešili hlavně ofenzivu a rozehrávku, abychom byli silní na míči. Budeme chtít radši vyhrát 3:2 než bránit výsledek 0:0.

Čeká Dynamo na jaře boj o záchranu, nebo se brzy dostane do klidnější části tabulky?

Věřím, že to druhé. Už předsezonní cíl byl umístění do 10. místa. Ale v aktuální tabulce by to znamenalo, že máme o dva body víc. Myslím, že bude jasněji po sedmém kole na jaře. Na nejlepší desítku věřím, že máme. Ve skupině o záchranu rozhodně nechceme být.

Začali jsme a i skončíme u vás. Bývalý trenér Jozef Weber často zkoušel variantu se třemi stopery, někdy před vámi s Lukášem Havlem hrál David Broukal štítového záložníka. Jindy jste hráli klasiku na čtyři obránce. Co vám sedí nejvíc?

Jsem naučený na čtyřobráncový systém. Ale fotbal se vyvíjí a je moderní hrát na tři stopery. Ale rozestavení nerozhoduje. Klíčové je, jestli chceme hrát aktivně, nebo defenzivně, a aby každý v systému znal své úkoly. To se pak hraje každému dobře.

Jako jeden ze čtyř hráčů ligy jste na podzim nevynechal ani minutu, jen výjimečně jste chyběl i v předchozích dvou letech. Už je z vás budějovický železný muž.

Těší mě to. Hlavní je, že mi drží zdraví a trenér mi věřil. Jsem rád, že jsem mohl odehrát všechno, kéž by se ještě lépe dařilo týmu.

I když jste byl spolehlivou oporou, také jste sám cítil, že jste chyboval častěji, než je u vás zvykem?

Vím, že podzim z mé strany nebyl ideální. Měl jsem být jedním z těch hráčů, kteří musejí tým zvednout. Některé zápasy jsem odehrál slušně, ale některé mi nevyšly. Věřím, že na jaře jako kapitán lepšími výkony pozvednu i celé mužstvo.