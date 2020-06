Liberecký Koscelník dal životní gól. Dostane šanci i v Jablonci?

„Věřil jsem, že pokud se dostanu do dobré šance, mohlo by to vyjít. Přišel centr z levé strany a míč vypadl přesně mým směrem. Já to trefil halfvolejem a byl to jeden z nejhezčích gólů mé kariéry,“ řekl Koscelník po výhře 3:1.

Koscelník přišel k Nise před dvěma lety ze slovenských Michalovců, kde si ho vyhlédl tehdejší liberecký kouč Hornyák. Do základní jedenáctky se od té doby napevno neprosadil. V první sezoně v ní nastoupil ke 12 utkáním, letos vyběhl na hřiště od začátku teprve třikrát.

V zápase se Slováckem chyběl Liberci obránce Hybš, a tak Koscelník nastoupil na kraji zadní řady. „Trenéři a spoluhráči mě povzbuzovali, že na tréninku vypadám dobře a mám to přenést do zápasu. Po tak dlouhé době jsem si to chtěl užít, což si myslím, že mi vyšlo. Byly tam nějaké chybičky, ale vítězným gólem jsem to snad odčinil,“ řekl Koscelník.

Je otázka, jestli po něm kouč Hoftych sáhne i v dnešním derby v Jablonci, nebo zda 25letý hráč zůstane opět na lavičce. V sázce bude hodně: Liberec se v případě výhry posune na bronzovou příčku ligy právě před svého tradičního rivala.

„Každý si umí spočítat, že je mezi námi rozdíl jediného bodu. Musíme tam odehrát dobré utkání a pokusit se zvítězit,“ velí Martin Koscelník.