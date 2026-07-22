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Chance Liga 2026/2027

Musíme vytvořit partu, abychom byli kamarádi i mimo šatnu, říká Jedlička

Jiří Seidl
  16:05

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Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Chytit začátek ligy! To je podle brankáře a nového kapitána ostravských fotbalistů Martina Jedličky důležité, aby nadcházející sezona byla úspěšnější než minulá, v níž Baník bojoval o záchranu.

„Loni se týmu start soutěže nepovedl,“ připomněl osmadvacetiletý Jedlička, který do Baníku přišel letos v lednu na hostování z Plzně, které se nyní změnilo v přestup. „Druhá věc je, ať si z minulé sezony vezmeme zkušenosti, pozitivní věci. Což nám může pomoci k tomu, abychom byli úspěšní.“

Říkáte, že musíte ligu dobře odstartovat. Začínáte v sobotu ve Zlíně, načež o týden později hostíte obhájce titulu pražskou Slavii a pak jedete do Hradce Králové. Jaký je to start?
Teď přemýšlím jenom o Zlínu, na Slavii vůbec nekoukám. Pro nás je nejdůležitější, abychom s pomocí fanoušků uspěli ve Zlíně. A pak se budeme připravovat dál.

Z ostravského kádru odešlo devět hráčů a sedm jich přišlo. Povedlo se kádr okysličit?
Po minulé sezoně se v kabině muselo něco stát, takže to vidím pozitivně. Teď je jenom na nás, abychom vytvořili dobrou partu, v níž budeme šlapat jeden za druhého, a abychom byli úspěšní. To je cíl.

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Posily do obrany Jevhenij Skyba, Maksym Djačuk a Matúš Kmeť i do zálohy Dantaye Gilbert jsou cizinci. Jak složité je pracovat s nimi na souhře?
Spolupráce je dobrá. My hlavně musíme vytvořit takovou partu, abychom všichni byli kamarádi i mimo šatnu. O to se teď snažíme. Věřím, že když kabina bude zdravá, kamarádská, tak bude i úspěšná.

V týmu jsou tři noví stopeři – Jiří Míček z rezervy a zmínění Ukrajinci Skyba a Djačuk. Komunikace s nimi funguje?
Mičus je obrovský talent, s ním je komunikace dobrá. A Skibič... Ukrajinština je podobný jazyk, navíc už působil v Karviné, takže něco umí česky. Je to fajn kluk, na hřišti komunikuje, určitě nám pomůže. S Djačukem jsem se na hřišti zatím nepotkal, protože když do týmu naskočil, měl jsem zrovna brankářský trénink (navíc stoper se hned zranil, ale do dvou týdnů by měl být v pořádku – pozn. red.).

Pro nadcházející sezonu jste novým kapitánem mužstva. Překvapilo vás to?
Neočekával jsem to. Jsem tady od ledna, ale trenér (Roman Skuhravý) se mě zeptal, co bych na to řekl. Mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase další zkušenost do mé kariéry, která mi může pomoct.

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.
Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Jste typ hráče, který dokážete převzít zodpovědnost za tým?
Věřím, že jo. Ptal jsem se na to i kluků a vnímají to také tak. Navíc trenér (kapitána určil sám – pozn. red.) je natolik zkušený, že kdybych na to neměl, tak by mi tu roli nesvěřil. Důležité je, abychom spolu s dalšími staršími hráči nachystali mančaft na Zlín a uspěli tam. To mám teď v hlavě.

Byl jste už někdy kapitánem?
V devatenáctce, ale takhle v lize nikdy. Těším se na to.

Ostatně během jarních bojů o záchranu jste často na hráče křičel a burcoval je, takže zřejmě nějaké vůdcovské sklony máte.
Asi jo, já nevím, to musejí vědět ostatní. Ale když něco říkám, tak to jde ze mě, není to nic připraveného. Jde to od srdce.

Jiná tvář Baníku. Skuhravý před ligou vzkázal: Kdo bude hrát takhle, nenastoupí

Trenér Skuhravý se nebojí mužstvo i hráče otevřeně kritizovat. Co vy na to?
To je pozitivní, protože vám řekne pravdu do očí. Když se mu něco nelíbí, poví vám to. A naopak, když je spokojený, pochválí vás. Všechno není jen negativní. Každý hráč ví, na čem je, což je správné.

V minulé sezoně mužstvo srážela i špatná psychika. Stihli jste ze sebe během přípravy předchozí bídné výsledky setřepat?
V Táborsku (v odvetě baráže Baník vyhrál 5:0 – pozn. red.), když rozhodčí písknul konec, tak z nás za pět minut všechno spadlo. Pomohla nám i nynější pauza, která nebyla úplně krátká. Odpočinuli jsme si a teď je nová sezona. Co bylo, je historie. A jak jsem říkal, my si z toho musíme vzít jenom pozitivní věci, které nám pomůžou do téhle sezony.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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