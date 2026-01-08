Chance Liga 2025/2026

Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško

Autor: ,
  18:05
Fotbalisty Ostravy posílil brankář Martin Jedlička. Sedmadvacetiletý člen kádru české reprezentace přišel do Baníku z Viktorie Plzeň na půlroční hostování s opcí. Oba kluby přestup oznámily ve čtvrtek vpodvečer.
Plzeňský brankář Martin Jedlička v akci na pražské Letné

Plzeňský brankář Martin Jedlička v akci na pražské Letné | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.
Plzeňský brankář Martin Jedlička inkasuje gól v utkání proti Slavii.
Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem.
Plzeňský brankář Martin Jedlička maří šanci Anderse Christiansena z Malmö.
26 fotografií

Jedlička ve Viktorii plnil roli jedničky, ale po příchodu nového trenéra Martina Hyského se situace změnila a v závěru podzimu začal dostávat přednost Rakušan Florian Wiegele.

Na začátku zimní přípravy pak Plzeň oznámila, že si hráč může hledat nové angažmá.

Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku

„Čeká nás velmi náročné jaro a v osobě Martina do týmu přichází další výborný brankář, který zkvalitní kádr a zvýší konkurenci,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško.

„Martin je brankář na reprezentační úrovni se zkušenostmi z mnoha těžkých zápasů na domácím a také na mezinárodním poli. Když se situace kolem něj takto vyvinula a ta příležitost se naskytla, proběhl kontakt. Vzhledem k tomu, že Martin na naši nabídku reagoval velmi pozitivně, průběh jednání byl opravdu velice rychlý,“ prohlásil.

Pro Baník je Jedlička šestou zimní posilou pro jarní boj o záchranu. Do předposledního týmu ligové tabulky v zimě přišli Senegalec Abdallah Gning (Karviná), Václav Jurečka (Rizespor), Lauri Laine (SJK Seinäjoki), Vlasij Sinjavskij (Bohemians 1905) a Filip Šancl (Slavia).

