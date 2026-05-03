Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

„Tolik změn v tak krátké době jsem ještě nezažil,“ připustil Jedlička po utkání s Mladou Boleslaví (0:0). „Beru to ale pozitivně. Ve fotbale máte různé situace. Věříme, že s panem Dvorníkem to zvládneme a připravíme se na příští sezonu, která bude daleko lepší a Baník bude tam, kam patří – nahoře.“
Znamená to, že Jedlička bude v Baníku pokračovat? „Chci zůstat, protože mi je tady dobře. A co vím, přejí si to i zástupci klubu,“ odpověděl 28letý brankář. A vyjít by to mohlo, jelikož v Baníku je na hostování s opcí na případný letní přestup.
Nyní má však v hlavě především boj o záchranu, kterou Ostravští v nadstavbové skupině rozjeli remízou s Mladou Boleslaví. „Šest zápasů za sebou jsme prohráli,“ zmínil Jedlička duely v lize a poháru. „Potřebujeme se odpíchnout a to i maličkostmi, takže když jsem se koukal na tabulku, bod je zlatý. Navíc Boleslav je fakt v pohodě, hrají výborný fotbal.“
Změnilo se toho hodně po příchodu trenéra Josefa Dvorníka? „Každý trenér má něco svého. Přinesl nám energii, kterou má. Věříme mu a myslím, že i on nám. Věřím, že to společně zvládneme,“ odpověděl gólman, který se v utkání s Mladou Boleslaví na rozdíl od předešlých utkání příliš nerozčiloval.
„Nechci dostávat góly, nechci prohrávat. Přišel jsem tady s vidinou, že ligu zachráníme, takže možná i pro to se někdy rozčiluji, ale teď to bylo trošku klidnější,“ vysvětlil.
Jedličku také potěšilo, že po předchozích zápasech tentokrát fanoušci hráčům Baníku zatleskali. „Chápu, že na nás bučeli, že ještě před minulým kolem po nás chtěli, abychom si sundali dresy. Ale oni nás furt podporují a v tom dvacátém osmém kole to vybouchlo a nebylo se čemu divit. Jsme rádi, že nám teď zatleskali. Vážíme si jich. Teď musíme být všichni na jedné lodi a dostat se z této nepříjemné situace.“
Trenér Josef Dvorník říkal, že byť v nadstavbě bude Baník hrát na svém stadionu už jen jednou, tak v každém kole bude díky svým příznivcům doma...
„Jo, všichni víme, jací ti fanoušci jsou,“ potvrdil Jedlička. „Jsou skvělí, takže věřím, že nás v tom nenechají, že jich i v sobotu do Teplic dorazí spousta a uděláme další krok k záchraně a po zápase si s nimi zařveme, protože v Ostravě se liga hrát má.“
Martin Jedlička si minulý týden s některými spoluhráči odskočil pročistit hlavu na hokej do Havířova, na rozhodující utkání o postup do první ligy, v němž Havířovští porazili Prostějov 3:2 v prodloužení.
„Z Havířova mám partnerku a její rodinu, takže tam trávím dost času. A Holci (Daniel Holzer) mě naverboval, ať tam jdu i na hokej,“ usmál se Jedlička. „Bylo to skvělé. Ti fanoušci tady v kraji vyprodají snad všechno.“