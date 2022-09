Budějovický Janáček: Do všeho vletí po hlavě a dál sní o Anglii

Před dvěma a půl lety jste se do Budějovic vrátil jako třetí brankář za Jaroslavem Drobným a Zdeňkem Křížkem. Dostal jste se zpátky, ale nebylo to lehké, co?

Moje mamka říká, že všechno je tak, jak má být. Ale bylo to fakt těžké po psychické stránce. Už je to minulost, užívám si přítomnost. Ale tehdejší časy mě zocelily a vím, že mě teď jen tak něco nerozhází.

Šlo hlavně o váš vztah s Jaroslavem Drobným?

Někdy to s ním bylo těžké. Nesedli jsme si a bojovali spolu. Ale s odstupem času to beru jako cennou zkušenost. I díky tomu jsem nyní takový člověk i gólman.

Když jste se vracel, tak jste mi v rozhovoru říkal, že byste se chtěl od zkušeného gólmana učit.

To jo, na ten rozhovor si pamatuji. Na angažmá jsem se těšil, jako gólmanovi mi hodně pomohl. Sledovat ho na tréninku bylo neskutečné. Ale jeho chování ke mně nebylo správné. Ale teď už to beru pozitivně, protože mě to zocelilo.

Předchozí jaro jste byl ve druholigovém Táborsku. Prospěla vám změna prostředí?

Jo. Příprava se mi povedla, chytal jsem první kolo. Měl jsem v zápase 16 zákroků, vyhlásili mě hráčem kola, ale přesto jsem měsíc čekal na další šanci. Trenér gólmanů Radim Garčár mě podporoval, ať makám dál a že se mi to vrátí.

Podržel vás i nový českobudějovický kouč Jozef Weber. Ten vás neznal a chtěl přivést jiného brankáře. Ale když vás viděl, tak na vás vsadil.

Toho si moc vážím. Je důležité, že nám s Dávidem Šípošem věří a nevzal nikoho jiného. Snažíme se mu to vracet v každém tréninku i zápase. Chceme ukázat, že na to máme.

Jaký máte vztah s brankářským kolegou Dávidem Šípošem?

Skvělý. Je to výborný gólman. Moc si vážím i toho, jaký je kluk. Vzájemně si pomáháme, trávíme spolu hodně času. Oba si přejeme, tlačíme na sebe a tím se posouváme. Trenéři i spoluhráči vědí, že ať nastoupí kdokoli z nás, tak je podržíme.

I ve srovnání s dobou rok dva zpátky zažíváte nyní krásné období, že?

Je to neskutečné. Kdyby mi to někdo řekl před rokem, tak mu nevěřím. Užívám si to, ale o to víc musím makat, abych výkony potvrzoval každý zápas.

Nelítáte v oblacích?

Určitě ne. Ještě jsem nic nedokázal a zůstávám nohama na zemi. Zejména v hlavě musím zůstat takový, jaký jsem. Nechci už se vrátit tam, kde jsem byl. Teď je můj největší cíl, abych výkony opakoval. Když dostanu šanci, tak chci, aby kluci věděli, že se na mě mohou spolehnout. I když jsem mladý, tak že jim pomůžu.

Dva zápasy, jen dva obdržené góly, první výhra. To je velmi povedený start do ligy, ne?

Jo. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci. Hlavně proti Plzni kluci zblokovali plno střel a bojují i za mě. Vážím si toho.

Martin Janáček (vlevo) sbírá přihrávku soupeře před dotírajícím Martinem Hálou (v zelenobílém).

Příležitost jste dostal celkem příhodně. Proti Plzni jste mohli hlavně překvapit a nakonec jste byli od remízy jen vteřiny.

Hodně lidí mi říkalo, že nemám co ztratit. Ale na druhou stranu jsem mohl ztratit vlastně úplně všechno. Musel jsem ukázat, že na ligu mám a klub s trenéry se ve mně nespletli. Mohlo to skončit 0:5 a já být u tří gólů. Katastrofa to nakonec nebyla, jen škoda, že jsme nulu neudrželi a prohráli 0:1 gólem v nastavení. Ale fotbalový bůh nám to vrátil v dalším zápase, kdy jsme zase šťastně na konci rozhodli my.

Vyhovuje vám, když máte v zápase víc práce, než když čekáte na jeden klíčový zákrok?

Určitě, to má radši asi každý gólman. Na druhou stranu to pak dělá ty nejlepší gólmany, že se umí soustředit celý zápas a v rozhodující chvíli mužstvo podrží.

Hlavně s Plzní jste ale na první zákrok dlouho čekal. Nebylo vám to až divné, že proti mistrovi a čerstvému účastníkovi Ligy mistrů nemáte co chytat?

Je to tak. Ale snažil jsem se udržovat v koncentraci, hrát hodně nohama, nevnímat okolí. I trenér brankářů Zdeněk Křížek mi říkal, ať jsem v klidu a soustředím se jen na sebe. Stejně tak jsme se o tom bavili i s agentem. První zákrok přišel později, ale vůbec mi to nevadilo.

Proti Bohemians jste musel zasahovat dříve. Zklidnil jste sebe i mužstvo po prvním zákroku?

Snažil jsem se. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. První zákrok mi hodně pomohl a věděl jsem, že na to mám. Cítil jsem se v utkání dobře a ničeho se nebál. Pak jsme zvládli i další situace a nakonec se radovali z vítězství. Zápas bolel, hlavně tedy kluky v poli. Ale o to je naše vítězství cennější.

Oproti ostatním brankářům máte trochu jiný styl. Jak byste ho sám popsal?

Jsem vysoký a silový gólman. I Šipi (Dávid Šípoš – pozn. red.) mi říká, že jsem blázen, že vletím do všeho. Je mi jedno, kam mě soupeř trefí. Jsem velký a hned se roztáhnu. Navíc mám dlouhý nákop, nebojím se hrát nohama. Překopnu celou obranu, trenéři to rádi využívají.

Zároveň pokračujete v éře strakonických brankářů v Dynamu. Navazujete na Zdeňka Křížka, Kamila Hajduška a Jindřicha Staňka. Je to přinejmenším zajímavá statistika.

To je neskutečné, moc to nechápu. Všichni pocházíme z okruhu patnácti kilometrů. Jsem rád, že v tom mohu pokračovat. Doufám, že budu úspěšní jako oni. Kamil mi s Dominikem Kodrasem zachránili kariéru, když mi pomohli v těžkých chvílích. Kříža za mnou stojí, tlačil na trenéry, že na to se Šipim máme. Dá se říct, že za nás dal hlavu na špalek.

Sparta, mládežnické reprezentace, pak trápení s Drobným, teď premiéra v lize. Kam vás může vynést sinusoida kariéry? Do vysněné Anglie?

Chci se dostávat co nejdál, splatit klubu a rodině důvěru, kterou ve mě měli. Tohle ale není strop. Anglie je pro mě největší sen. Věřím, že by se mi to mohlo jednou povést.