Nálada v Plzni pod bodem mrazu. Hyského sráží ztráty na domácí scéně, čas mu mizí

Kurzy na to, že právě Martin Hyský bude v lize prvním odvolaným koučem v sezoně, letí strmě dolů.
Z prvních dvou kol má Viktoria jediný bod. A to hrála dvakrát doma. Jako nepříjemná ozvěna pak musí padesátiletému kouči v uších znít i nedávná slova sportovního ředitele Martina Vozábala z rozhovoru pro Sport.cz: „Nechceme trenéra předělávat, ale potřebujeme, aby měl výsledky. Ideálně co nejrychleji.“
Pro západočeský klub, jenž s miliardami zbrojařského magnáta Michala Strnada v zádech po letech otevřeně vyhlásil útok na mistrovský titul, je vstup do nového ročníku mírně řečeno krkolomný.
„Diváky vnímám a respektuji, na svůj názor mají absolutní právo,“ řekl zamračený Hyský v sobotu navečer. „Mě to ale nezlomí. Věřím své cestě. Vím, co tomu dávám a co jsem schopen obětovat. Mám jasno, jakým směrem chceme jít, nechci z něj uhnout.“
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Otázka zní, jestli neuhne samotná Plzeň.
Vrchní boss Adolf Šádek v minulosti mockrát ukázal, že se změn – klidně i zkraje sezony – neštítí, pokud usoudí, že jsou nezbytné. Aktuálně navíc mužstvo ani netříští síly v pohárech, do nichž vstoupí až ve druhé polovině srpna. Přesto podivně bloumá a hledá směr. Co s tím?
V úvodním duelu proti Liberci (1:3) udělal Hyský čtyři změny už v poločase a řekl: „Porážku beru na sebe.“
Před Zbrojovkou vyměnil pět hráčů a Plzeň vypadala lépe. Jenže na vedoucí gól Kabonga nenavázala, Vašulín po pauze z brejku srovnal na 1:1 a přes důkladně zorganizovanou brněnskou obranu se Viktoria už neprosadila.
Sestřih utkání Viktoria Plzeň vs. Zbrojovka Brno:
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„Týmový výkon byl mnohem lepší než minule. Především směrem dozadu jsme byli pevnější a kompaktnější,“ přesvědčoval Hyský. Nespokojené fanoušky v kotli, kteří po závěrečném hvizdu směrem k nastoupeným fotbalistům a členům realizačního týmu hlasitě křičeli „Bojujte za Plzeň“, však tahle slova nejspíš neobměkčí.
Rozpoložení mizerné.
Vyhlídky nejisté.
„Nálada je teď bod pod bodem mrazu,“ uznal v televizním rozhovoru hlavní kouč.
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Aura nejžádanějšího trenéra v lize v Plzni pozvolna vyprchává, a tak je teď možná nejtrefnější výraz lame duck neboli chromá kachna. Zkrátka někdo, kdo se sice stále drží ve funkci, ale jeho reálný vliv slábne.
Vážně to má Hyský spočítané?
Není to ani deset měsíců, co krátce po svém nástupu v Evropské lize senzačně zvítězil v Římě a společně s rozdováděným šéfem Šádkem na Olympijském stadionu do půl těla poskakovali pod plzeňským kotlem. Ti stejní fanoušci, kteří ho v sobotu posílali k šípku, tehdy vyvolávali jeho jméno a věřili, že po rozchodu s trenérským matadorem Miroslavem Koubkem dostala jejich Viktoria správný drajv i svěží vítr.
V pohárech to skutečně fungovalo, jenže některé výsledky na domácí scéně už tehdy varovaly: trojku dostala Plzeň na Slovácku, ve Zlíně i ve čtvrtfinále poháru v Karviné. Doma podlehla například Pardubicím a nejen Hyský tušil, že podobných lapsů se tým po letní přípravě musí vyvarovat.
Nepovedlo se.
Plzeň je hned na začátku srpna minus pět bodů za vedoucí Slavií a řeší se, jestli si před sezonou, která pro ni měla být průlomová, připravila plán B.
Je nepravděpodobné, že by se v případě trenérské změny vydala neprobádanou zahraniční cestou. V Česku by svou pozornost mohla obrátit například do Teplic či Hradce Králové, kde se daří Zdenku Frťalovi, vyhlášenému pragmatikovi, respektive Davidu Horejšovi, který má zase společnou českobudějovickou historii s ředitelem Vozábalem. Ožít teoreticky může i linka s Lubošem Kozlem z Jablonce, po letním konci v Liberci je zase volný Radoslav Kováč.
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Ze všeho nejdřív ale Plzeň a její majitel Strnad musí říct, co dál s Hyským.
Loni na podzim ho musel klub složitě vyvázat ze smlouvy v Karviné, dohodnout se musel i se Slavií, která si zásadového kouče s přísným výrazem připravovala jako jednu z možných variant v případě odchodu trenéra Trpišovského.
Po své premiéře na Bohemians Hyský před rokem v říjnu pravil: „Nejsem naivní a vím, že se ode mě čekají výsledky a herní progres.“
Obojí ovšem po letní přípravě dost drhne. Čili poslední šance?
Příště míří Plzeň do Teplic.