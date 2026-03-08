Chance Liga 2025/2026

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Radomír Machek
  20:00
Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté Plzně to ale v Hradci zvládli. „Musím klukům pogratulovat, jak to zvládli a jak na naši situaci zareagovali. Takové zápasy nejsou lehké,“ ulevilo se trenérovi Martinu Hyskému po vítězství 3:0.
Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu. | foto: ČTK

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.
Cheick Souaré (druhý zleva) slaví se spoluhráči druhý gól Plzně v utkaní na...
Salim Lawal z Plzně slaví ve 44. minutě gól na 1:0 v zápase proti Hradci...
Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v diskusi s rozhodčím.
8 fotografií

Velká úleva po tom, co jste si prožili?
Určitě, nikdo z nás nechtěl zažít takový týden, jaký máme. Během něj jsme ztratili dva záchytné body sezony, naše důležité cíle v sezoně. Bylo jasné, že mužstvo je pod velkým tlakem, bylo potřeba ukázat reakci. K tomu těžký terén, kvalitní soupeř, v týdnu třetí venkovní zápas.

Základ vaší výhry?
Byli jsme po dlouhé době efektivní, dali jsme branky. Měli jsme výhodu, že jsme dali první, navíc jsme si naše první dva góly skvěle načasovali. První přišel před přestávkou, druhý hned po ní a Ladra to pak třetím uklidnil.

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Jak se vám pozdával výkon gólman Wiegeleho?
Budu ho stoprocentně chválit, podal výkon, na který má a na který jsme si zvyklý z předchozích zápasů, byl základním stavebním kamenem k vítězství. Minimálně ve třech čtyřech případech skvěle zasáhl, působil velmi jistě. Nebylo to ale jen o něm, bylo tam několik výborných výkonů.

S jakou taktikou jste šli do zápasu? V těch předcházejících jste dostávali hodně gólů, teď žádný...
V přípravě jsme si připomínali, že dozadu musíme být poctiví, reagovat v některých situacích asi trochu jinak, než tomu bylo v těch zmíněných utkáních. Vycházet z dobré obrany je nutné, mě štvalo, a mužstvo to ví, jaké jsme dostávali tento týden góly. Pak jsme chtěli využít rychlosti hráčů, vpředu ji máme, také z toho vyplynul náš první gól.

Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida v diskusi s rozhodčím.

Máte několik zraněných, Dweh a Lawal kvůli němu i nyní odstoupili, jak na tom všichni jsou?
O stavu Lawala a Dweha ještě nemám všechny informace, ale uděláme všechno pro to, aby byly do dalšího zápasu v pořádku. Co se týká dalších absencí, tak na tom pracujeme, uvidíme. Existuje možnost, že se někdo vrátí už na zápas s Bohemians, pak je pauza a věřím, že po ní budou všichni v pořádku.

Ke zraněním mohou přispívat i terény, na kterých se někde hraje. Co říkáte tomu v Hradci?
Že sice nejhůř vypadá pod tribunou u střídaček, ale katastrofální je celé. Není to ale záležitost jen Hradce. Škodí to fotbalu, je to velké riziko pro hráče. Každý špatný krok může přinést zranění.

